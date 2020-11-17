林口推動「幸福轉運讚」關懷計畫！年底前60立案公寓管委會將受惠

▲林口推動幸福轉運讚關懷計畫。（圖／翻攝新北市政府）

突發中心／新北報導

林口區公所持續推動幸福轉運讚關懷計畫，除了之前培訓鄰里、社區發展協會及社團，結合里鄰長與社區發展協會共同關心長輩以外，再次推出銀髮關懷到府，幸福到你家試辦方案，鼓勵公寓大廈管委會運用自有公寓大廈公共設施，辦理銀髮關懷活動。

林口區長藍品畯表示，響應侯友宜市長推動里里有銀髮俱樂部政策，林口區雖然已經達到標準，但在推動銀髮共餐與銀髮俱樂部過程中，發現到有部分長輩可能是對於環境不孰悉，或者是身體比較不方便，沒辦法前往各個關懷據點，再加上林口地區有將近800個公寓大廈，有些大樓的公共設施十分完善，有交誼室、閱覽室、視聽中心等等空間，之前也有里鄰長和公寓大廈管委會的主委建議，可以運用社區的公設空間辦理銀髮活動，提供長輩就近的服務與關懷。

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另外，落實「簡政、便民」，區公所將會提供申請表，並以最簡單方便的方式，讓各公寓大廈管委會順利提出申請。

本身也居住在公寓大廈，熟悉各個管委會運作，每年都會跑遍每個公寓大廈的林口阿姨蔡淑君在知悉區公所推動這個計劃時，也積極協助區公所擴大辦理，讓公寓大廈管委會也可以成為第一線關懷銀髮長輩的一份子，蔡淑君表示，以林口區湖南、南勢兩個里為例，許多的公寓大廈居住總戶數達到近千戶，區公所和里鄰長往往需要透過公寓大廈管委會協助，透過這個方案讓公寓大廈成為關懷長輩的一環，將可以及時發現需要被關心或協助的長輩或弱勢家庭。

林口區公所推動幸福轉運讚，關懷到你家試辦計畫，預計年底前補助區內60個立案的公寓大廈管理會運用自有公共空間，如視聽室、閱覽室等，辦理銀髮健康課程或活動，區內公寓大廈管委會若有申請意願，可於11月18日週三晚間7點至林口區公所7樓大禮堂參加說明會議，若有需求民眾也可洽林口區公所黃秘書(02）26033111分機329聯繫。

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