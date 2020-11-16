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大西洋狂生成30颶風破紀錄！　「約塔」增強至4級颶風衝向中美洲

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▲▼北大西洋今年已生成30個颶風破紀錄。（圖／路透）

▲北大西洋今年已生成30個颶風破紀錄。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

今年北大西洋颶風季大爆發，風暴約塔（Iota）16日稍早已經增強為4級颶風，並持續穿越加勒比海往中美洲陸地前進，暴風圈預計16日接觸宏都拉斯與尼加拉瓜陸地。約塔已經是今年第30個被命名的颶風，再度刷新歷史紀錄

綜合外媒報導，截至當地時間15日上午10時，颶風約塔中心在距離尼加拉瓜、宏都拉斯邊境東方約335英里，並以每小時9英里的速度往西北西方移動，且未來數天預計還會持續增強並且加快移動速度。

美國國家颶風中心發言人稍早前表示，約塔颶風可能為宏都拉斯和尼加拉瓜部分地區帶來高達到400毫米至760毫米的降雨量。此外，鄰近的哥斯大黎加、巴拿馬、薩爾瓦多等國也可能出現暴雨和洪災。

中美洲地區上周才遭4級颶風伊塔（Eta）侵襲，包括尼加拉瓜和墨西哥部分地區都出現山洪爆發與土石流災情，造成至少120人死亡。伊塔颶風已經是2020年颶風季中第28個被命名的颶風。

至於在東大西洋上空生成的第29號颶風西塔（Theta），則已經在15日減弱為熱帶風暴。這也讓約塔（Iota）颶風成為第30個被命名颶風，再度超越歷史紀錄。與此同時，2020年颶風季熱帶性低氣壓數量高達31個，追平2005年紀錄。

在此之前，大西洋生成最多颶風的年份為2005年，當年共有28個颶風被命名。

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