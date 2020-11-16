「最不健康麵包」排行榜出爐！前2名答案超驚人　熱量高到爆表

▲麵包是許多人喜愛的食物。（圖／取自免費圖庫Pixabay，示意圖。）



記者曾羿翔／綜合報導

麵包是許多人喜愛的食物點心，有人會拿來當正餐果腹，也是許多西式餐廳必備的食材之一。美國的《赫芬頓郵報》就請了5位專家以營養價值、熱量，對10種受人歡迎的麵包列出「健康與不健康」排行榜。前2名讓很多人感到相當驚訝，可說是日常生活中常見的麵包選項，沒想到熱量高且營養低。

根據《Huffpost》報導，將不健康前5名列為以下：

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第五名：法式長棍麵包

專家指出，法式長棍麵包的營養價值其實跟白吐司差不多，不過比一般白吐司相比，法式長棍麵包的保存期限更短，代表沒有過多添加物或是防腐劑，成分較為單純。但是此類麵包的蛋白質與鈉含量較高，儘管脂肪含量較低，也不宜吃太多。

第四名：拖鞋麵包

此類麵包常被用來包各式生菜，雖然包裹生菜看似是輕食，不過本身實碳水化合物含量偏高。專家就指出，纖維含量幾乎是零，熱量與鈉含量也偏高。拖鞋麵包又名「巧巴達」。

第三名：口袋麵包

在台灣可能較不常見，口袋麵包時常被拿與地中海食物搭配，所以常讓人誤會屬健康食物。專家就表示，口袋麵包是由精製麵粉製成，可說幾乎沒營養，如果要吃的話可改成全麥製的口袋麵包，營養會較充足。

第二名：白吐司

日常生活中常見的白吐司竟在第二名的位置，原因究竟為何？專家表示，白吐司原料已去除麩皮，只剩下白色胚乳，主要成分是澱粉熱量不低，纖維等營養含量卻很低，如果還含有防腐劑等其他添加物，對人體健康更不利。

第一名：貝果

不少人愛吃的貝果拿下「不健康」冠軍，別以為外表看起來不油膩，吃起來口感扎實的貝果其實熱量很高且營養成分低。專家就說，吃一個貝果「等同把四片普通麵包吞下肚」。據了解，一個貝果等於一碗白飯的熱量，如果再抹上醬料，熱量就要注意了。



專家也公布了最健康麵包排行，第1名有兩款麵包並列，分別為全穀物麵包、全麥麵包，接下來依序為酸種麵包、裸麥麵包、雜糧麵包。