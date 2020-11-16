　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「最不健康麵包」排行榜出爐！前2名答案超驚人　熱量高到爆表

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼麵包刷奶油。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲麵包是許多人喜愛的食物。（圖／取自免費圖庫Pixabay，示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導

麵包是許多人喜愛的食物點心，有人會拿來當正餐果腹，也是許多西式餐廳必備的食材之一。美國的《赫芬頓郵報》就請了5位專家以營養價值、熱量，對10種受人歡迎的麵包列出「健康與不健康」排行榜。前2名讓很多人感到相當驚訝，可說是日常生活中常見的麵包選項，沒想到熱量高且營養低。

根據《Huffpost》報導，將不健康前5名列為以下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

第五名：法式長棍麵包

專家指出，法式長棍麵包的營養價值其實跟白吐司差不多，不過比一般白吐司相比，法式長棍麵包的保存期限更短，代表沒有過多添加物或是防腐劑，成分較為單純。但是此類麵包的蛋白質與鈉含量較高，儘管脂肪含量較低，也不宜吃太多。

第四名：拖鞋麵包

此類麵包常被用來包各式生菜，雖然包裹生菜看似是輕食，不過本身實碳水化合物含量偏高。專家就指出，纖維含量幾乎是零，熱量與鈉含量也偏高。拖鞋麵包又名「巧巴達」。

第三名：口袋麵包

在台灣可能較不常見，口袋麵包時常被拿與地中海食物搭配，所以常讓人誤會屬健康食物。專家就表示，口袋麵包是由精製麵粉製成，可說幾乎沒營養，如果要吃的話可改成全麥製的口袋麵包，營養會較充足。

第二名：白吐司

日常生活中常見的白吐司竟在第二名的位置，原因究竟為何？專家表示，白吐司原料已去除麩皮，只剩下白色胚乳，主要成分是澱粉熱量不低，纖維等營養含量卻很低，如果還含有防腐劑等其他添加物，對人體健康更不利。

第一名：貝果

不少人愛吃的貝果拿下「不健康」冠軍，別以為外表看起來不油膩，吃起來口感扎實的貝果其實熱量很高且營養成分低。專家就說，吃一個貝果「等同把四片普通麵包吞下肚」。據了解，一個貝果等於一碗白飯的熱量，如果再抹上醬料，熱量就要注意了。

專家也公布了最健康麵包排行，第1名有兩款麵包並列，分別為全穀物麵包、全麥麵包，接下來依序為酸種麵包、裸麥麵包、雜糧麵包。

ET快訊
快訊／新莊驚傳刺殺案！男持刀狂砍好友4刀　他肚破腸流慘死
經濟部紓困4.0來了！補貼員工薪資上看6萬元
房價林口一半！八里「過橋就到天龍國」卻沒人買？　網一面倒
花8萬裝潢！廁所門「離地7cm」狂漏水　女屋主崩潰：像踩游泳
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「安妮的日記」與慰安婦相遇！13歲躲密室寫少女心事⋯台大限定展出

台中捷運試營運首日！中午前湧入2萬人搶搭

缺水風暴！金門慈湖魚塭雙鯉湖濕地乾枯裂底　魚屍成乾

「最不健康麵包」排行榜出爐！前2名答案超驚人　熱量高到爆表

全聯發熱衣文案超狂！「一句有溫度的話」網暴怒：火都升起來了

客人放屁太臭！Uber菜鳥「超真實反應」吞負評　同行經驗談

沒加入RCEP簽署！他質疑台灣「不符合資格」　葉慶元駁斥：別來亂

言語羞辱也算！台灣人超過9成曾被體罰　7成長大有「創傷反應」

「要不要去熊電？」10人有8人聽不懂　內行曝：南部老一輩才懂

「棉花糖兄妹」被逼叫賣到半夜！網怒：濫用別人同情　社會局曝現況

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

超強默契！12隻手戴上黑白手套 靈活跳「手指舞」網：可以看整天

Ella哽咽謝Selina.Hebe：我愛妳們！　喊話老公「今晚該你好好謝謝我囉>////

小嫻金剛同框「每天都甜蜜蜜」　Selina全家到齊..任爸竟吃醋XD

危險！小黑車夜間上國道未開燈　貨車司機「大聲公提醒」秒聽話

把病房變健身房！癌末男狂操身體　奪健美冠軍...醫生驚：肌肉太發達

「安妮的日記」與慰安婦相遇！13歲躲密室寫少女心事⋯台大限定展出

台中捷運試營運首日！中午前湧入2萬人搶搭

缺水風暴！金門慈湖魚塭雙鯉湖濕地乾枯裂底　魚屍成乾

「最不健康麵包」排行榜出爐！前2名答案超驚人　熱量高到爆表

全聯發熱衣文案超狂！「一句有溫度的話」網暴怒：火都升起來了

客人放屁太臭！Uber菜鳥「超真實反應」吞負評　同行經驗談

沒加入RCEP簽署！他質疑台灣「不符合資格」　葉慶元駁斥：別來亂

言語羞辱也算！台灣人超過9成曾被體罰　7成長大有「創傷反應」

「要不要去熊電？」10人有8人聽不懂　內行曝：南部老一輩才懂

「棉花糖兄妹」被逼叫賣到半夜！網怒：濫用別人同情　社會局曝現況

光陽「3輪紅牌重機」預告片曝光！11／26發表還有黃白電新車

「安妮的日記」與慰安婦相遇！13歲躲密室寫少女心事⋯台大限定展出

中職／廖健富生涯首度最佳捕手　明年想再拿金手套

正義客揪真相！台北男趁同事專注夾娃娃　猥褻「麻吉」女兒遭揭

快訊／新莊驚傳刺殺案！男持刀狂砍好友4刀　他肚破腸流慘死

娶妻不是用來孝順公婆！　郭彥均「孝順無法替代」：她也有爸媽

台中捷運試營運首日！中午前湧入2萬人搶搭

炎柱吃的「牛鍋便當」實體化　JR東日本推鬼滅主題便當

「鋼彈潮流限定店」西門誠品登場　Hello Kitty聯名可潮可愛快搶收！

中共擁有台主權？蔡正元批「離譜」：脫離只剩下一個辦法

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

生活熱門新聞

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

花園夜市妹妹擺攤！台南人怒：拒買

在公園設施「嗯嗯啊啊」留下戰利品

士林夜市烤玉米180元　「招牌寫35」結帳才知被坑

被反鎖！他機靈「叫外送救援」還給小費

2年攻讀碩士「還比大學生弱」！過來人卻推爆

聽不懂「熊電」！內行曝：南部老一輩才懂

嘉義新娘霸氣「丟冷氣機」...喜嫁大林電器少東

台中「美腿辣警花」起底！學生照曝光

自拍到一半木椅斷了！他下秒認「胖」　網：好誠實

交往11年無性「女友懷孕了」　老實男堅持照娶

「4生肖」11月後財運大爆棚！

算命師取「張茱媞、張姬菇」超鬧名冊曝光

餐廳公告禁帶寵物　他「狗藏嬰兒車」被換位留1星負評

更多熱門

相關新聞

熊貓超市買麵包「過期2天」！她怒：退30元幹嘛

熊貓超市買麵包「過期2天」！她怒：退30元幹嘛

食物下肚前，查看期限很重要！一名女網友抱怨，最近在熊貓超市購物，怎料送來的草莓麵包已過期兩天，而官方客服當下已緊急退款30元，但危機處理作法仍讓原PO難以接受。對此，熊貓官方回應，「此個案為倉庫管理的疏失，已經加強倉管流程與人員訓練，並且與該名消費者致歉並另提供補償！」

減肥不碰油後果慘！亂經、掉髮全都來

減肥不碰油後果慘！亂經、掉髮全都來

珍奶「洗珠過水」熱量較低？實際糖度曝光

珍奶「洗珠過水」熱量較低？實際糖度曝光

他每天水果！身體出現「這毛病」

他每天水果！身體出現「這毛病」

吃碳水化合物助減肥！專家授「5招」遠離肥胖

吃碳水化合物助減肥！專家授「5招」遠離肥胖

關鍵字：

麵包熱量

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

外套「只蓋2點」　她大膽穿小內內吃辣泡麵

「反骨男孩」又有成員退出了！

花園夜市妹妹擺攤！台南人怒：拒買

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

好市多推車塞爆！「紅色方盒」堆整車

一家四口租房起火！房東怒：玩火全賠

不爽二輪太吵引大亂鬥　19歲騎士遭砍

月薪15萬！女友嫌沒車沒房　他譙：不知足

電視突然巨大黑背亂入！媽媽傻眼

遭酸顏值低　張庭12歲女反擊了！

唐治平「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝

Ella「真實生產畫面」震撼1.2萬人！　20小時陣痛嘴唇發紫：拿命去換的

女友遭媽侮辱！　學霸男星怒切割

在公園設施「嗯嗯啊啊」留下戰利品

更多

最夯影音

更多
ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了
徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面