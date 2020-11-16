周年慶加碼Adidas限定一天75折　6千元大衣2千元買回家

▲新光三越站前店周年慶，針對大衣加碼。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著時序進入11月下半，百貨周年慶主戰場也轉移至台北車站商圈，新光三越站前店周慶正展開，除滿千送百回饋之外，近期再趁氣溫低針對服飾進行加碼，聯合20個品牌推出「大衣2000元均一價」、「毛衣等服飾3件2,000元」促銷，原價6,000多元的大衣只要2,000元就帶回家。

新光三越台北站前店周年慶首波在11／25前，祭出最低全館回饋方案，單筆消費滿2,000元就送200元抵用券，周慶開跑前4日不僅化妝品、3C、家電家用商品熱銷，運動休閒與男女童服飾類商品買氣也超強，包括Roots連帽外套上衣、話題新品One Boy全方位防水蓄熱衝鋒衣都熱銷破千件、Key wear長版風衣也熱銷600件。

對此，再把握低溫氣候推出加碼企劃，11／17起聯手P'S COMPANY、CUMAR、CANTWO、奇威、NBB、穿越、Top do、tiara、Poone等共20個流行女裝品牌，加碼祭出「大衣2000元均一價」，以及毛衣等服飾3件2,000元促銷專區，如tiara原價6,280元的長版風衣外套、Poone原價5,980元起的各款大衣外套，全部2,000元就能買到，還可搭配全館滿2,000元送200元抵用券的回饋。

▲ADIDAS Adizero BOSTON 台北馬拉松指定鞋款，售價3,890元。

而針對年輕族群為主的台北車站商圈，也推出牌NIKE、PUMA、NEW BALANCE、FILA、LEVI’S、EDWIN等品牌的大學T，買一送一下殺5折的優惠，Adidas的超級品牌日即將在11／18於線上登場，推出75折優惠劵，開放線上索劵，並於實體店面使用，也能再享全館滿千送百回饋。

▲Skechers SKECH-AIR STRATUS特價1,790元，原價2,790元。

▲NIKE AIR MAX 270特價2,890元，原價4,900元。

同商圈的京站時尚廣場周慶，則從11／18至12／14登場，首五日推出消費3,800元送500元抵用券，比去年還要再更優惠，3C、家電單筆消費滿1萬元送1,000元，而消費滿6,000元，即可抽一人中獎4人同行、價值76,000元的台灣深度旅遊，另也延續去年推出「超值每日一物」商品，首日針對原價3,680元至4,380元的品牌女鞋，推出均一價990元的特價。

▲京站2020周年慶也推女鞋均一價。（圖／京站提供）

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