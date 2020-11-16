「秋冬專案」沒戴口罩罰1.5萬！指揮中心證實　再曝「獎勵採檢」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

全球新冠肺炎疫情進入第二波高峰，中央流行指揮中心將公佈秋冬專案，從邊境、社區及檢驗防堵病毒。「宣導」戴口罩的8大場所將部分改為「強制」並開罰，本國人返台也要提供登機前3天陰性證明。醫療應變組副組長羅一鈞下午也在記者會透露擴大採檢細節。

指揮中心下午召開臨時記者會，公佈新增1名新冠肺炎確診病例，為20多歲印尼籍女性移工，11月1日入境後前往集中檢疫所，11月14日檢疫期滿採檢確診。目前我國累積603例確診，分別為511例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊與1例不明。確診個案中7人死亡、536人解除隔離、60人住院隔離中。

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秋冬專案原訂18日公佈，但有媒體今（16）日卻搶先爆出部分內容，對此，發言人莊人祥上午受訪時回應，「我不是消息人士」，無法確認報導內容。

羅一鈞下午在記者會被問及秋冬專案細項，也數度強調「週三將由指揮官正式公佈」，並否認自己也是消息人士。他強調，指揮中心週五有與相關單位、衛生局開會，許多人手上都有相關資料，因非保密文件，「所以大家都可能是知情人士，不會追究是誰洩漏」。

陳時中上週六接受媒體堵訪時透露，秋冬專案將從邊境、社區及檢驗三方向著手。羅一鈞下午再洩細節，表示會「鼓勵醫院採檢」，就算民眾沒有特定地區旅遊史，但符合社區高風險定義，就會鼓勵醫師採檢，如果醫院有達到目標值百分位，就會提供相關獎金。

最後，羅一鈞強調，相關公告與Q&A目前都在擬定相關條文，8大場所強制戴口罩罰則，會依照傳染病防治法訂定，金額落在3000元至1萬5000元之間，週三會統一公佈，「請再給我們一點時間」。