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刑事局掃蕩「全台黑幫」抓282人　「錢莊討債+詐騙洗錢」全抄查

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▲▼刑事局進行掃黑，針對全台黑幫進行掃蕩，共計執行282人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲刑事局進行掃黑，針對全台黑幫進行掃蕩，共計執行282人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

有鑑於台灣社會矚目案件頻傳，除了有知名餐廳遭潑灑雞屎，還有藝人澎恰恰被追討債務，刑事局也執行同步掃黑行動，針對地下錢莊、隱身政黨的暴力行為等犯罪加強取締，專案期間動員全國1萬698人警力，查緝組織犯罪目標23人。

警方指出，本次掃黑成果豐碩，總計查獲幫派涉案、犯罪共計133件，逮捕人數共282人、查扣不法金流達新台幣1千215萬餘元，其中包括地下錢莊討債、隱身特定政黨暴力犯罪，以及賭博、詐欺洗錢犯罪等三大類型。

▲▼刑事局進行掃黑，針對全台黑幫進行掃蕩，共計執行282人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲刑事局查獲不法幫派經營錢莊討債外，還有不法組織成員涉嫌幫詐騙、賭博集團洗錢。（圖／記者邱中岳翻攝）

首先，台南警方查獲31歲涂姓男子，為台南「元富幫」成員，涉嫌經營地下錢莊，被害人未如期付出高額利息，隨即找小弟前往恐嚇家屬，警方在11月初逮捕涂嫌以及9名小弟到案，訊後依傷害、恐嚇取財、毀損、重利等罪送辦。

其次，25歲的李姓嫌犯夥同4名小弟，具有統促黨員身分，又為竹聯幫地堂分子，受雇替人追討債務時，竟教唆手下痛打被害人，甚至還強行拍下裸照，在11月9日遭新北市警方查緝到案。

最後，刑事局電信偵查大隊也鎖定台中1名26歲的吳姓嫌犯，為「陳任幫」成員，組成洗錢集團，專門幫賭博業者及詐騙集團，隱匿、轉移不法資金，以牟取不法暴利，警方訊後依照銀行法、《組織犯罪條例》等罪嫌送辦。

▲▼刑事局逮捕不法集團成員共計282人，起獲槍枝及刀械等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲刑事局逮捕不法集團成員共計282人，起獲槍枝、刀械還有毒品等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，本次查緝到案主要以竹聯幫豹堂、月堂、仁堂、天蠍堂、太極堂，另天道盟太陽會、天鳴會、天理會以及四海幫海巨堂，還有地方角頭所組成的幫派集團等不法份子進行查緝。

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