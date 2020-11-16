能接受男友半夜和青梅竹馬談心？　結果一面倒：好朋友更要避嫌

▲您能接受另一半在半夜出門和青梅竹馬談心嗎？（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友發問，「如果妳的男朋友會跟青梅竹馬單獨出去，有心事會跟她講到三更半夜，妳可以接受嗎？如果不能接受，那為什麼女生喜歡大仁哥？難道都以為自己是程又青？」結果大部分人都表示無法接受，「是好朋友的話，更要避嫌」、「避嫌不單單只是一種基本行為，更是對感情和另一半的尊重。」

原PO近日在「戀愛公社」臉書社團發文，引起熱烈討論。有人表示，「女生其實大部分都選擇忽略一個事實。打從一開始，他跟程又青就不是純友誼了！因為李大仁暗戀她那麼多年，只是不敢表白罷了。」

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▼有人認為，是好朋友的話更要避嫌。（示意圖／記者陳俊宏攝）

其他人也認為，「避嫌是基本的，而且程又青跟李大仁根本就不是單純的友誼，最後還不是結婚了」、「是好朋友的話，更要避嫌」、「無論認識多久~交情多好，避嫌不單單只是一種基本行為，更是對感情和另一半的尊重。如果另一半或朋友用長年友誼來情緒勒索，那最好別指望他們會多尊重自己。」

一名網友則說，「我要這男人幹嘛？都去找別人談心事，要不要談到床上去？感情這種東西不能有一些模糊地帶，這不是自律才能他律嗎？女友都有意見了，男生是不愛女友，還是覺得這樣也挺好？」