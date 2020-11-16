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三峽45年「雅賓西褲店」　老闆為長短腳客人不退休

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三峽僅存的西褲店，店主黃加添還維持著舊時的裝潢。

圖文／鏡週刊

「生意好不好，看天花板掛幾件西褲就知道」。抬頭一看，十多件西褲掛在頭頂，還算小有生意。店主黃加添自民國64年開業至今，看見西服街的起落蕭條，雖已半退休，但只要老客人上門，還是件件手工丈量製作。

三峽的「雅賓西褲店」存在至今，還有一特殊意義，就是為了服務長短腳客人。因為黃加添製作時留布，無論腰圍或長短都可以調整。如今的訂製服裝店，也多是為了服務這些特殊體型的客人。

  1. 看如今的街道，很難想像這兒過去曾有30間以上西服店。
  2. 掛著的都是訂製的西褲。
  3. 黃加添打版只需要2分鐘。
  4. 西褲布料整齊擺放於櫥窗。

這兒的西褲訂製非常平價，入店先從選布開始，從800元起至2,000元，就能拿到一件完全依照身型打造的西褲。從訂做到取貨大約一個星期，「如果很趕很趕，跟我說啦，我會趕快趕快。」黃加添邊微笑邊這樣說道，雖已退休，但體貼客人的心並未改變。

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「雅賓西褲店」只迎男客，女客不做，「我不做女生西服啦，只為一個人做。」 黃加添話還沒說完，只見老闆娘匆匆步入店後方。原來這間西褲老店也能做旗袍，不過只為了老闆娘一人做。大夥聽了紛紛喊著羨慕，三峽的老街巷裡，竟然藏有這樣的老派浪漫。

雅賓西褲店
地址：新北市三峽區忠孝街12號
電話：02-2671-6789
 
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