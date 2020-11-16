嘉市推綠能光電零出資　售電回饋金10%長達20年

▲嘉義市鼓勵屋頂種電。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府偕同中央推動辦理「綠能屋頂全民參與」，以「民眾零出資、政府零補助」的方式，鼓勵市民朋友設置屋頂型太陽光電發電設備，一起攜手向永續發展綠能城市的目標邁進。

「綠能屋頂全民參與」透過政府遴選出優質營運商來負責太陽光電發電系統建置及維護，民眾只需提供自家合法建物之屋頂，即可獲得售電所得回饋金10%長達20年！建置的好處還不只這些，設置太陽光電模組可以遮蔽房屋頂層，讓室內有效隔熱及降溫，可以擋下大部分雨水，使屋頂免受風吹雨淋，亦能夠阻擋熱輻射破壞屋頂浪板、防水漆層、混凝土和磁磚，防止高溫和紫外線熱漲冷縮導製的屋頂層鏽蝕、龜裂滲水問題，保護、延長屋頂耐用年限，杜絕房屋常見的滲水問題。因遮蔽而獲得的空間還可以利用、進行綠美化，一舉數得。

此外，由政府監督遴選之營運商營運20年期，施工品質有保障，並以抗17級陣風的規格檢核發電設備的安全性。而太陽光電模組輸出為直流電，無噪音及衍生高頻輻射問題，產生的磁場強度相當於電腦等一般家用電器，無電磁波危害人體之疑慮。故民眾參與「綠能屋頂全民參與」設置太陽光電設備，既安全又無害，省錢又能賺租金。

▲嘉義市推綠能光電。（圖／記者翁伊森翻攝）

民眾若有任何相關問題，亦可直接電洽嘉義市環境保護局綜合計畫科(05)224-6060、(05)224-6068詢問，或上嘉義市綠能屋頂網(https://re.chiayi.gov.tw/)查詢。