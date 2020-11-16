平原版的水漾森林！　國台交辦嘉義太保魚寮森林音樂會

▲國臺交響樂團於太保魚寮表演 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

太保市魚寮遺址是嘉義縣最重要的史前遺址，在縣府和道將圳文化學會等單位、當地里民鐘柏州等人打拼了15年之後，魚寮遺址的落雨松和清澈的湖泊已成為打卡熱點，國立台灣交響樂團更在該址舉辦森林音樂會，600位民眾沈浸在「魚寮的幻想」樂音之下，陶醉不已。

太保市魚寮遺址2009年經縣府指定公告為縣定遺址，為保留這塊遺世之地，嘉義縣市保安魚寮文化協會、道將圳文化學會及九芎埤濕地生態保育協會，攜手營造自然生態景觀，經過多年的努力，從遇雨即淹的孤島，一步步有了今天多功能的滯洪功能和溼地，公私部門造林休閒、保護生態，為地方帶來生機。

道將圳文化學會理事長楊清樑指出，魚寮社區有著深厚的南島文化底蘊，史前時代就有人群傍著水文在此居住形成聚落，往東沿道將圳水系延伸至嘉義市有南新、白鴿厝、蓖麻腳、柴頭港等史前文化遺址，稱為「魚寮遺址群」，是大嘉義地區水文化的重要資產。

魚寮遺址1940年前後被發現，首見於日本學者鹿野忠雄所著「東南亞細亞民族學先史學研究」，由鹿野忠雄命名魚寮遺址，遺址有兩層不同時代史前文化堆積，下層繩紋紅陶文化牛稠子類型，上層大湖文化魚寮類型，遺物豐富。

遺址很能代表嘉義平原新石器時代晚期史前文化面貌，隱沒台糖甘蔗田間長達半世紀，2003年開挖高鐵大道再次出土，範圍31公頃。

魚寮遺址由民間和村民配合公部門協力營造水環境，是公私合作、由下而上打造自然生態景觀的最佳典範。水環境工程採自然工法整治渠道，把自然生態還給了大自然，種植大片森林及成排的落羽松，落羽松整排鮮碧，秋冬黃澄靜謐，湖泊清澈，有人稱她是「平原版的水漾森林」，秘境多年前被披露後，遊客絡繹不絕。

翁章梁指出，馬路邊就有音樂天堂，讓他驚艷不已。魚寮遺址不是一處花了很多費用的硬體建築，經過當地居民多年的努力，打造出這麼一座樹木、流水和生態的自然奇蹟，再加上國臺交的加持，音樂會500個座位瞬間秒殺，非常值得。

「魚寮旋風」是一群人共同完成一件事的心血結晶、縣府希望透過這場森林音樂會，讓大家看見如何有效利用資源，創造優質水環境，讓常民生活的休憩、文史、生態和環境生態教育等面向，被自己一手打造的優質水環境所圍繞。