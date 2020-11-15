川普終於認了！推特首稱「拜登勝選」　然後繼續罵：有人操縱選舉

記者黃心瑀／綜合報導

美國總統大選至今仍未計票完畢，不過大部分輿論都倒向拜登勝選，因為他的選舉人票數已經過了勝選門檻270票。對此，川普近幾日不斷發推文表示這場選舉中存在著欺騙，更在多州提起選舉訴訟，不過他今（15）日稍早的推文中，卻首次將「拜登勝選」說出口，引起外界關注。

川普真的認輸了嘛？他稍早在推特上轉發一個影片，並寫道「他（拜登）之所以勝選，是因為有人在操縱這場選舉。投票觀察人士或觀察員不被允許進入點票設施，選票是由私人激進左派公司Dominion所操弄，他們的信譽跟設備很差，甚至在德州（我贏很多的地方）都沒有合格的設施，還有那些又假又沉默的媒體，甚至是更多！」

川普在這段談話當中除了提到選舉不公之外，也是他從本月3日以來，第一次用「勝選」一詞來形容拜登，外媒也紛紛表示，這是川普首次這樣講，引起不少人的關注。

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020



川普隨後又更新了兩則推特稱「選舉被操控，我們將會贏！」、「他（拜登）只在假新聞、假媒體上被認為勝選。我沒有承認任何事情！我們仍有長久的路要走。這是一場被操縱的選舉！」

RIGGED ELECTION. WE WILL WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）