川普終於認了！推特首稱「拜登勝選」　然後繼續罵：有人操縱選舉

美國總統大選至今仍未計票完畢,不過大部分輿論都倒向拜登勝選,因為他的選舉人票數已經過了勝選門檻270票。對此,川普近幾日不斷發推文表示這場選舉中存在著欺騙,更在多州提起選舉訴訟,不過他今(15)日稍早的推文中,卻首次將「拜登勝選」說出口,引起外界關注。

川普真的認輸了嘛?他稍早在推特上轉發一個影片,並寫道「他(拜登)之所以勝選,是因為有人在操縱這場選舉。投票觀察人士或觀察員不被允許進入點票設施,選票是由私人激進左派公司Dominion所操弄,他們的信譽跟設備很差,甚至在德州(我贏很多的地方)都沒有合格的設施,還有那些又假又沉默的媒體,甚至是更多!」

川普在這段談話當中除了提到選舉不公之外,也是他從本月3日以來,第一次用「勝選」一詞來形容拜登,外媒也紛紛表示,這是川普首次這樣講,引起不少人的關注。

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg