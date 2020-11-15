李眉蓁決定回校「重修碩士」　李爸爸證實了

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記者趙蔡州／綜合報導

國民黨高雄市議員李眉蓁在參選高雄市長補選期間，被踢爆碩士論文高達96%有抄襲情況，中山大學調查後10月13日決定撤銷她的碩士學位。事件在過去一個多月後，學界有消息傳出，李眉蓁打算重新回到學校重修碩士，李眉蓁的父親也證實這項消息。

李眉蓁在高雄市長補選期間，被踢爆碩士論文96%抄襲，中山大學知情後立刻啟動審查機制、經過一系列的學術調查後認定抄襲成立，今年8月19日報請撤銷李眉蓁學位，校方行文後10月13日正式宣布撤銷學位。對此，李眉蓁感嘆，自己遭到政治追殺、學校校長政治立場鮮明，「不敢奢言他會公平。」

▲高雄市議員李眉蓁 。（圖／記者吳世龍攝）

根據《聯合新聞網》報導，學界有消息傳出，李眉蓁打算重新回到學校重修碩士。李眉蓁的父親15日證實，女兒確實有進修計畫，不過想要保持低調，若有新的決定會再通知大家。

李眉蓁10月13日被撤銷學位後，隨即發布了4點聲明，全文如下：

一. 中山大校長鄭英耀在2018年11月 7日擔任陳其邁政策白皮書引言人，並且在發表會中讚揚陳其邁；鄭校長也在民進黨高雄執政時期，擔任過教育局長，其政治立場非常鮮明，不敢奢言他會公平。

二. 今年高雄市長補選期間，鄭校長針對本人碩士論文事件，先在校內line群組發言公開指責本人，接續未審先判發表公開信聲明為了學術尊嚴與校譽抨擊本人，接著加速舉行審查會議，超過正常流程與時間，背後目的不言可喻。

三. 在論文事件發生後，本人已經說明在過往時空背景造成的錯誤，向社會大眾道歉。當時分析如果自己不主動撤銷學位，將被政治與行政凌虐，所以主動提出放棄學位。

四. 選舉已經結束，本想一切歸於平靜，豈料對於本人學位事件，仍然風雨不停。陳其邁已經擔任市長，高雄應該回歸正常？希望社會大眾多關注高雄市的發展，多關心高雄市民會不會吃到美國進口豬！