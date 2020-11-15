招財金雞遭「大老鼠」亂入！趴在金雞上四處張望　網笑翻：是錢鼠

▲招財金雞遭大老鼠闖入。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者施怡妏／綜合報導

許多人會在家中或是店家擺放一些招財小物，希望財運可以滾滾來，有女網友選擇廟宇的祈福招財金雞，將金雞母以及金蛋用透明的玻璃盒罩住，沒想到卻被大老鼠入侵，只見老鼠在盒子內鑽來鑽去，還悠哉地坐在金雞母身上，令原PO不知如何是好，求助網友「請問現在該怎麼處理？」

該名女網友在臉書「爆廢1公社」貼出兩張照片，桌上擺著用透明盒子罩住的金雞母，裡面還有許多50元硬幣，沒想到卻被一隻大老鼠打擾，在裡頭四處張望，感覺發現了新的窩，甚至還趴在金雞母身上，萌萌的模樣看起來一點都不可怕。

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原PO推測，金雞盒前面有開一個洞，老鼠應該是從那裡爬進去的，但不知道應該擔心老鼠跑出來怎麼辦，還是要煩惱該怎麼讓老鼠離開。

▲大老鼠在裡頭四處張望。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

貼文一出後，網友們全笑翻，「是錢鼠，快拜」、「讓牠繼續吃錢長大」、「好肥其實滿可愛的」、「這個磁場感覺起來很神聖，好好祀奉，記得照三餐養」、「放飼料 ，開始養」、「用鍊子拴著，加一個鎖頭，蓋上一塊布，給牠十分鐘，看牠會不會自己解鎖，我看大衛魔術都是這樣演的」。還有網友提出解決辦法，「找個袋子倒進去，把牠摔死，丟垃圾車就好」。