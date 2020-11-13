紫南宮求財！他以為擲聖杯就能拿…1個月「連偷2隻金雞＋錢母」

▲南投縣竹山鎮紫南宮香火鼎盛，每年新年都會吸引大批民眾漏夜排隊搶「母錢」。（圖／記者謝孟儒攝）

記者徐愷昕／南投報導

彰化29歲邱姓男子3月份帶女友至南投竹山鎮紫南宮拜拜3次，不過他每回都趁廟方不注意時偷東西，其中2次是拿走「金雞母」，另1次則是竊走整組的「套幣錢母」。案經廟方調閱監視器報警後，邱男10月30日被南投地院依竊盜2罪判處拘役90日，得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。

▲邱姓男子3月間3度入廟行竊，前後總計偷走了2隻金雞母及1整組套幣錢母。（示意圖／民眾提供）

南投縣竹山鎮紫南宮發放「錢母」最具知名，每年新年都會吸引大批民眾漏夜排隊搶「母錢」。而擁有多項前科的邱男，今年3月帶女友前去紫南宮拜拜求財時，竟在神明面前興起盜念，1個月內還分3次行竊，總計拿走了2隻金雞母以及1組套幣錢母。

廟方向警方表示，邱男偷走的2隻金雞母中，其中1隻是紫南宮所有的，另1隻則是吳姓民眾求到後放在供桌上的，接著也指出，依正常程序來說，信眾除了需在在紫南宮擲到聖杯外，同時還要捐贈3600元，待感謝狀開立後後，廟方才會贈送出1隻金雞母。

至於那組「套幣錢母」，警方經查證確定為一名楊姓男子所有；而邱男也自承，當天他趁楊男入廟參拜時，把對方放在桌上的錢母拿走，之後就直接放入不知情女友的包包內。

南投地院審理時，邱男坦承拿走金雞母及錢母，但矢口否認有任何不法意圖，他辯稱，以為只要擲聖杯就可以拿走金雞母，不知道還要付香油錢；至於偷藏楊男的錢母，他稱僅是拿錯而非要竊取，不過法官在勘驗廟方提供的監視器畫面後，認定邱男犯行屬實，最後依竊盜共2罪各處拘役40日及30日，合併應執行90日。全案仍可上訴。

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