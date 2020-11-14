香港4議員遭拔官　林鄭月娥：撥亂反正必要之舉！

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

港府11日根據人大規定，即時取消4名民主派香港立法會議員資格，引發外界關注。香港特首林政月娥12日晚間表示，有關決定為立法會議員宣誓就任後違反誓言須承擔法律責任定下明確規矩，不容議員蒙混過關，是又一次撥亂反正的必要之舉。

林鄭月娥在臉書發文表示，受到新冠肺炎疫情影響，香港近來貨櫃碼頭貨量減少，再加上美國「制裁」香港，單方面取消了港美就國際船運收入豁免徵稅的協議，更是沉重打擊。

林鄭月娥接著話鋒一轉質問，「我不禁要問，那些去年親自訪美遊說美國議會和政府制裁香港的立法會議員有顧及香港利益、有關心業界的生死存亡嗎？他們在乞求外國政府幹預香港事務時，有想過自己曾宣誓擁護《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區嗎？」

人大宣佈「宣揚或支持港獨」的香港立法會議員即時喪失議員資格。林鄭月娥指出，此做法是為立法會議員宣誓就任後從事違反誓言須承擔法律責任定下明確規矩，不容議員蒙混過關，是另一次「撥亂反正的必要之舉」。

林鄭月娥抨擊，本地政客又重施故技，打著民主、人權、自由的幌子肆意抹黑，而外國政府和政治組織又藉此顛倒是非，攻撃國家，不少香港人相信已看清事實，不容有人破壞「一國兩制」，危害國家安全。