「包裹到了」簡訊藏木馬！連結一點網銀秒被盜　14人損失104萬

▲「包裹到嘍」釣魚簡訊駭入手機網銀，嫌犯盜14人合計104萬元。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

今年8月、9月有多位民眾報案，指稱網路銀行帳戶遭駭客入侵，非法轉帳、盜刷金額至少超過100萬元，台北市檢警13日前搜查負責提供IP的2名嫌犯住處，發現這群駭客以寄送釣魚簡訊的方式，簡訊寫下「網路訂購商品的包裹到了」等字，只要民眾點開就會植入木馬程式，盜取民眾的網銀帳戶及信用卡功能。

有民眾發現他只是10多天沒有注意，銀行帳戶就有26萬元被盜刷，隨即想起自己曾經打開不明簡訊，懷疑是遭有心人士惡意駭入帳號，事後也趕緊到警局報案，才聽聞與他一樣情況的受害者至少有14人，初步統計遭盜刷、非法轉帳的損失金額高達104萬元以上。

台北市檢調13日逮捕到2名嫌犯，並前往2人的住宅搜查，發現2人都是利用簡訊植入惡意程式，接著隨機且大量的寄發簡訊，內容寫下「在本店訂購的商品，已經派發了，請查收」、「網路訂購商品的包裹到了」等，最後附上一個含有木馬程式連結，只要民眾點開就會植入木馬程式，手機資料就會被盜用。

▲今年8月、9月有多位民眾報案，指稱網路銀行帳戶遭駭客入侵，盜刷金額至少超過100萬元。（圖／東森新聞）

受害者江小姐說，「我有發現一兩封簡訊是怪怪的，它的貨源編號跟我購物平台上面的貨源編號不太一樣」。就有3C達人分析，「有心人士用變相的惡意連結，盜取你信用卡資料或現金，甚至於你的Apple帳號跟密碼，『連結』前面會有一些英文數字，這是駭客自己去生成出來的。」

駭客取得受害者的手機資料、網銀帳密及信用卡等個資後，使用非約定戶轉帳方式匯出款項，甚至特別寫程式攔截轉帳的簡訊認證號碼，因此才能偷偷的在受害者沒發現的情況下偷光帳戶。檢調目前已經逮捕2名嫌犯，是否有其他共犯或海外據點還要持續調查。

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