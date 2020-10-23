「你腦袋裝屎」老鳥司機巴頭、砸包裹！配送員每天被揍　店家看2個月

▲「你腦袋裝屎」老鳥司機當街訓斥巴頭、砸包裹。（圖／翻攝爆料公社）

記者許力方／綜合報導

台北市三創園區發生一起職場霸凌事件，2名物流公司司機送貨途中，疑似因理貨起爭執，其中一名員工疑似被老鳥當街訓斥一掌巴頭，被打還不斷點頭致歉，更遭追上踹一腳，後方目擊的網友氣得公布三段影片，直指受害員工已經先被包裹砸頭，「太誇張了！一個月沒賺多少被這樣霸凌！」

影片中，網友拍下22日上午11時許，2名司機停靠路旁理貨，戴眼鏡的男子在車上整理、同事則幫忙搬運，「我就叫你放在那，你沒看到喔？你還搬走，腦袋裝屎喔？」接力移貨，正要準備運送時，只見他拿著單子查看，疑似因理貨出錯，算到一半憤怒開罵，「2件哪裡少一件？你跟我說哪裡少一件？你以為我是你？」

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▲目擊網友檢舉司機霸凌，物流公司：暫停職務。（圖／翻攝爆料公社）



物流司機當街訓斥，還出手往同事頭部狠狠打了一巴掌態度、口氣凶猛，不停飆罵，配送員被打只能抱歉似的點點頭，還被追上去踹了一腳。附近店家受訪時也證稱，只要配送員動作稍微慢一點，司機就會開罵、開打，8月開店至今「幾乎天天上演！」

後方目擊的網友親眼目睹職場霸凌，氣憤不已打電話向該公司檢舉，直指當時在車上突然聽到「砰」一聲，下車察看竟是物流司機拿東西砸人，結果砸到他的車，「太誇張了，還丟到我車子，我下車要換我打時，他就乖乖的…一個月賺沒多少被這樣霸凌！」

影片發布在「爆料公社」引發爭議，還有其他網友聲稱上次去附近也看到同一個眼鏡男直接踹頭，痛罵「用力告下去！提早領年終獎金」、「怪不得貨會故障，原來有這樣的送貨人」、「這樣的工作環境也太可憐了吧」、「大家都做工人辛苦錢沒必要這樣」要求公司出來說明。

據悉，動手的眼鏡男在物流公司工作近2年，被打的則是配送服務員，平常兩人一組、固定出勤，疑似不是第一次被目擊投訴欺負同事。對此，物流公司否認有爆發肢體衝突，聲稱「應該是言語有比較大聲斥責，還有物件丟到身上的狀況…」不過此案是不好的示範，已經暫停該員工的職務，等待公司調查。

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