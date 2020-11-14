以色列想買F-22隱形戰機　美媒：「不合法」F-35湊合著用

▲以色列傳出有意購買美國F-22隱形戰機。（圖／翻攝自美國空軍官網）



記者林彥臣／綜合報導

以色列傳出有意購買美國的F-22隱形戰機，甚至在選前傳鋪美國總統川普已經批准售予以色列。美國媒體《國家利益》（The National Interest）雜誌反駁稱，美國不可能出售 F-22戰機，並列出了其中的緣由，要以色列F-35戰機先湊合用。

最先報導以色列要購買美國F-22戰機消息的是總部位於倫敦的《中東日報》

（Asharq Al-Awsat newspaper reported）援引知情人士消息指出，以色列希望獲得F-22戰機來確保其在中東地區的軍事優勢，而這也是美國向以色列的承諾。此前，美國同意向阿聯大公國出售F-35戰機，這也代表以色列不再是中東地區唯一裝備F-35戰機的國家。

▲F-22戰機是法定的非賣品，而且產線也停產。（圖／翻攝自美國空軍官網）



F-22戰機與F-35戰機相比，擁有更強大的空對空作戰能力，如果以色列想要購買F-22戰機，面臨最大的問題就是，根據美國聯邦法律，F-22戰機禁止出口，主要是為了避免相關隱形技術和其他機密技術外流。雖然2010年的美國國防授權法案中，確實包括一項要求美國國防部準備一份關於出口F-22戰機衍生型號的可行性報告，但美國國會未曾解除出口禁令。

另一個大問題是，F-22戰機產線在2011年就已經停產。到目前為止，F-22戰機也只生產了195架，由於成本太過昂貴，恢復生產的可能性不大。

另據「防務博客」網站最新報導稱，以色列國防部官員也否認了將購買F-22戰機的報導，並表示「目前還沒有被提上議程」。

報導還提到，甚至有觀點認為，由於美國總統川普可能即將卸任，他或許會批准這項交易。但這幾乎不可能，特別是在F-22戰機還沒有恢復生產的情況下，重啟生產線的成本可能是個「天文數字」。

▲報導認為美國無法出售F-22戰機，以色列F-35I戰機先湊合著用。（圖／路透）



報導稱，就目前而言，以色列空軍不得不「湊合著」使用F-35I戰機。從某些方面來說，這是目前世界上最好的戰鬥機，而且也是唯一一款為外國客戶客製化的F-35改進型號。

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