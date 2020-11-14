馬鈴薯新品種「種苗6號」有濃濃洋芋味　還能對抗晚疫病

▲種苗6號製成洋芋片。（圖／種苗改良繁殖場提供）



記者許展溢／台北報導

農委會種苗改良繁殖場育成加工洋芋片與鮮食兼用的馬鈴薯新品種「種苗6號」，具有生長勢強且栽培容易特性，相較於市場主力品種克尼伯，對晚疫病更具耐性。該品種塊莖為短卵圓形，薯皮黃色，薯肉白色，單位面積產量高，每公頃產量達40公噸，可售薯比例高達73%，未來具有取代現有市場品種之潛力。

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▲種苗6號植株田間生育表現。（圖／種苗改良繁殖場提供）



種苗場指出，馬鈴薯依品種特性可分為鮮食用及加工用，鮮食用品種如種苗4號及台農1號，因具甜味、含水量較高及特殊香氣，較適合清蒸或切塊悶炒，但也因為含醣與水份較高，薯球不適合加工油炸，因而限制應用的多元性。種苗場推出的馬鈴薯新品種「種苗6號」，採收後直接料理風味佳，也因為還原醣含量較低，可在低溫（10-12℃）儲藏後，高溫加工成洋芋片而不褐化，與台灣市場常見的品種克尼伯相同，兼具鮮食與加工的特色，符合栽培者多元應用的市場需求。

種苗場表示，更值得一提的是，「種苗6號」對晚疫病耐性比克尼伯更佳，對台灣冬季裡作的栽培環境適應性強與生育表現較佳。栽種耐病性較佳的「種苗6號」，可減少農民因晚疫病導致的損失，且產量較克尼伯（25-27公噸/公頃）增產48-60%。根據試驗調查顯示，單株生產的塊莖裡，符合市售重量標準60公克以上的塊莖占比高達73%，更顯示「種苗6號」不僅產量高，品質也好。

▲種苗6號卵圓形與黃皮色塊莖。（圖／種苗改良繁殖場提供）



種苗場說明，馬鈴薯起源於智利與祕魯的安地斯山區，在分類上為茄科的一年生草本植物。因富含澱粉、蛋白質、礦物質及維生素等多種營養，逐漸成為全球風靡的農糧作物。台灣最早的馬鈴薯由荷蘭人引進栽培，經多年發展成為冬裡作重要的作物，栽培面積約2000-2500公頃，年產量達6萬噸，以台中市、雲林縣與嘉義縣等地為主要的產區。