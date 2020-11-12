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侏儒父女檔擺攤遭霸凌　台中大嬸開譙「矮仔」挨告結果曝

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▲台中一對侏儒父女擺攤被歧視。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中一對侏儒父女，4月間在台電大甲溪發電廠旁的停車場擺攤時遭歧視。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者李忠憲、徐愷昕／台中報導

台中市黃姓身障父女，4月18日在停車場擺攤時遭傅姓女攤商驅趕大嗆「我們社區沒出矮ㄟ（侏儒）」、「都是我們在養」等誇張歧視言論，影片曝光後引發社會嘩然。黃男事後怒向傅女提告妨害名譽及強制罪，台中地檢署偵查終結，2日依妨害自由起訴傅女，但妨害名譽部分則不起訴。黃男表示雖然對於結果有些失望，但仍尊重司法。

黃英豪、黃一涵父女，4月間於台電大甲溪發電廠提供白冷冰棒旁的停車場擺攤時，遭隔壁攤商一名紅衣婦人刁難，大嗆「弱勢團體、全民買單」、「我們社區沒出侏儒」、「情理法你懂嗎？」等語，看不下去的民眾將影片PO網，引起網友大力撻伐。

影片PO上網立刻引起網友公憤，肉搜出該市集及女攤商所有的農場臉書粉絲專頁，灌爆評價只剩1顆星。後續黃男也因不滿長期遭羞辱，帶著女兒一同向傅女提告妨害名譽與強制罪。

▲4月間一對侏儒父女擺攤遭女攤販辱罵，台中地檢署11日開庭。（圖／民眾提供）

▲台中地檢署2日依妨害自由起訴傅女，但妨害名譽部分則不起訴，黃男表示雖然對於結果有些失望，但仍尊重。（資料圖／民眾提供）

據起訴，台電所屬的大甲溪發電廠為了敦親睦鄰，所以開放天輪里東關路的停車格，供當地天輪社區發展協會無償使用，而傅女正是設籍天輪里，同為天輪社區發展協會的理事，而黃男雖不住在此里，卻是有繳上開發展協會會費的一方。

面對此糾紛，台中地檢署偵訊時傅女否認強制犯行，她認為黃男並沒有住在天輪里，本來就不該再此處設攤，且她有受協會黃姓理事長委託管理上開停車場的秩序，強調自己當天行為不是針對誰，也沒有對黃男有不敬之意，只是基於公約去規勸對方不要擺攤，沒有要侮辱人的意思。

檢方認為，傅女以寫有「停車場白冷冰棒」的鐵牌以及2個交通錐，擺放在黃男攤位前方，妨害黃男擺攤營業的權利，犯罪事證明確，2日依妨害自由對她提起公訴。

至於妨害名譽一事，檢察官指出，「公然侮辱罪」構成要件須有「公然」及「侮辱人」，其中「侮辱人」的判斷不能僅著眼於特定的用語文字，且經查，教育部字典中，「侏儒」是指身材過度矮小的人，又以「矮仔人（台語）」表達矮小身材之人，此用詞客觀評價上確實沒有不妥之處，加上從案發影像來看，傅女當時均未與黃男有任何對話往來，傅女機動言詞目的顯然是在質疑黃男不符合在市集擺攤的資格，難認有公然侮辱罪責，故以不起訴處分。

不過台中地檢署最後也表示，雖然傅女陳述被評價為客觀事實而非抽象謾罵，但她言詞儼然已刺傷黃男個人的主觀感情，違反了社會一般道德價值，「直以他人的缺陷作為争吵的手段，當然非可取行為，希冀傅女經歷此司法偵查程序後能時時警惕，思考反省自身所表達言論的妥適性及其背後隱含之傷害性」。

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