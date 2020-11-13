怕沾到口水！幼童「手套塑膠袋」餵羊吃草　激動一扯全被吃下肚

▲羊咩咩不小心誤食塑膠袋。示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／示意圖）

記者曾筠淇／綜合報導

很多小朋友只要看到羊咩咩，就會忍不住湊上去，並伸手拿草餵食。一名女網友先前去清境農場時，目睹一群爸媽帶著小孩「餵羊吃草」，不過，可能是因為擔心羊的口水弄髒雙手，因此在餵食時，小朋友的手上便套了一層塑膠袋，只是想不到，「塑膠袋被（羊）咩咩吞下肚了！」讓原PO忍不住直呼，「說實在的，怕髒就不要餵了唄！」

位在南投的清境農場內，有飼養許多羊咩咩，很多遊客只要一看到，就會忍不住湊上前餵草。原PO在「爆怨2公社」上發文表示，她日前在清境農場內，目睹一群爸媽帶著小朋友「餵羊吃草」，不過，可能是因為擔心雙手被羊的口水沾到，因此小孩的手上都有套上一層塑膠袋。

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▲原PO當場看傻。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

小朋友一看到羊咩咩，便不疑有他的伸出手，但想不到綿羊一激動，便將塑膠袋也一起扯下來了。原PO一看到塑膠袋被羊咩咩吃下肚，當場傻眼，「說實在的，怕髒就不要餵了唄！」原PO雖然擔心塑膠袋對綿羊有害，但又害怕被咬，因此只能眼睜睜的看著羊咩咩吞下去，並趕緊通知工作人員。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「怕髒幹嘛還去看動物」、「希望羊咩咩沒事」、「小孩的手珍貴，羊的命就不珍貴嗎」、「會怕就不要親近大自然」、「怕髒就用看的就好啊」、「人家羊咩咩都不嫌人類髒了」、「為什麼要害羊」、「人家工作人員明明就都有講，注意不要給羊吃到塑膠袋」、「第一次聽說帶手套餵」。