高中操場觀眾椅「小孩一坐唉唉叫」　網友貼文議員秒回獲讚賞

▲有網友在台南臉書《我在歸仁的大小事》PO文指出，台南新豐地區一所高中操場旁觀眾椅材質疑有問題，並秀出小孩就診等照片。（圖／翻攝自臉書我在歸仁的大小事）

記者林悅／台南報導

有網友在台南臉書《我在歸仁的大小事》PO文指出，台南新豐地區１所高中操場旁觀眾椅材質疑有問題，小孩一在上去唉唉叫！發問其他網友有沒有類似經驗，引起大家熱議，許多網友都說「有經驗，之後都不敢坐」！ 台南市議員許又仁看到此PO文，馬上留言，他會請校方注意，積極處理！獲得網友讚賞。

網友在臉書PO文指出，：「坐下去接觸皮膚的地方會刺痛！有人有過這種經驗嗎？（像似玻璃纖維材質，小孩坐下去唉唉叫），網友並出觀眾椅的照片及小孩就醫的照片。

許多網友回應：「沒錯，有經驗，之後都不敢坐了」、「那個如果穿長褲起來會有刺刺的屑屑」、「有喔！鋁屑的樣子，會刺及粘黏在衣物上，8年前的經驗，後來都會叮嚀小孩別靠近」、「所以這是真的事情！我也有發生過坐完後屁股肉養的差點抓破皮！」、「好像一段時間就有人出來說，但一直不會處理…」、「很久就有了，學校都沒處理」，「那是玻璃籤維喔！很危險的，你看不到的。細到讓你的皮膚過敏然後吸入可能會對肺部有傷害。」、「有經歷過+1，很訝異竟然到現在還沒改善……」、「不上新聞是不會改的啦！」、「好像很久以前的事了，流傳到現在！太不可思議」、「我比較好奇的是…，開放大家運動，還要被要求改善設備，好像怪怪的…」、「怎麼會使用這種材質來當坐椅？」…。疑為觀眾椅材質會引起皮膚過敏等問題。

▲台南市議員許又仁看到網友這則PO文，馬上在底下留言：「我會請校方注意，積極處理！」，獲得網友讚賞。（圖／記者林悅翻攝）

令人驚訝地是，台南市議員許又仁看到網友這則PO文，馬上在底下留言：「我會請校方注意，積極處理！」。許議員的回應令網友十分肯定，認為許議員為民喉舌，連地方小事都注意到，表示肯定。

許又仁指出，他在選前就一直關心地方大小事，現在也一樣，新豐區大小社群他都有加入，他對地方訊息的掌握大多來自line及臉書社群，有任何地方訊息需要做，民眾都會反映給他，他一獲悉就會列管，他是實事求是，肯做事的人，每天在與助理人員開完會，作任務分配後就會開始執行，像該高中觀眾椅案，今日就會找學校設法積極處理。

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