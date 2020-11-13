東南旅行社今裁員15%！苦撐近一年「昨已資遣70多位員工」

▲東南旅行社今（13）也確認裁員，為1143名員工的15%，昨已有70多位員工收到資遣通知單，一切依照相關法規辦理。（圖／翻攝自googlemap）

記者彭懷玉／台北報導

疫情看不見終點，即使政府有提供旅行業補助金，但對大型旅行社每月需面對的人事支出而言，仍舊是無力支撐，其中「東南旅行社」今（13日）也確認裁員，為1143名員工的15%，經證實，昨已有70多位員工收到資遣通知單，一切依照相關法規辦理。

疫情像是看不見終點的黑洞，繼五福、加利利、行健接連傳出撐不住無奈裁員，東南旅行社今（13日）也證實裁員屬實，全員工有1143名，裁員幅度達15%，經證實，昨天已有70多位員工收到資遣通知單，陸續還會有第二波，會裁到170位左右，對象以「無業務」為主，像是海外線、業績未達標，舉凡日本線op就無業務可做，都在裁員名單內。

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東南旅行社證實，高達7成以上以海外業務為主，受到疫情影響國境封閉，即使全力拚國旅也無法補足缺口，苦撐近一年後，考量永續經營前提，不得不裁員15%，一切均依照相關法規辦理，該休的休假、資遣費都不會少。

東南旅行社無奈說明，雖然政府有紓困補助，不過對旅行業幫助不大，因東南員工人數較多，補助金額相較於營運成本支出屬於小額，只好忍痛縮編。