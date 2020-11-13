懷孕無套戰男同事！「已婚清純女師」哺乳期都玩　砲火遍佈學校

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▲▼山西太原師範學院傳出不倫戀。（圖／翻攝自微博）

▲王女和武男。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

山西太原師範學院一名王姓女教師近日遭到爆料，與校內一名武姓男老師搞出不倫戀情。爆料寫到，王女已為人妻，但跟小王已經交纏2年，「將神聖的學校變成他們淫樂的場所，包括辦公室、寢室、車裡等都發生過關係。」更誇張的是，她連在懷孕期間，都和對方啪啪。兩人私下情事、尺度極大的聊天內容也遭公開，引起廣大網友痛批道德淪喪。

綜合陸媒報導，這份舉報信證實是出軌的王女老公所寫，此前，他無意間翻看妻子的手機發現異常。據悉，王女是太原師範學院教育學院教師，2011年與老公開始自由戀愛，戀愛7年後於2018年7月結婚，並在2019年8月產下一子。

▲▼山西太原師範學院傳出不倫戀。（圖／翻攝自微博）

▲山西太原師範學院傳出不倫戀。（圖／翻攝自微博）

爆料顯示，王女卻在2018年2月開始與同學院男老師保持不正當關係，並在婚後仍與對方持續偷情。

偷情聊天記錄顯示，2人聊天中除了露骨的相互挑逗之外，就是對以往曾經發生過關係的過往的回憶，包括學校組織去青島出差時、辦公室、寢室、酒店開房、汽車內等等，都曾是二人合體的場合。

聊天記錄顯示，在王女懷孕大著肚子期間，二人都曾發生過性關係，甚至在哺乳期間，還口服緊急避孕藥，導致停止母乳。

▲▼山西太原師範學院傳出不倫戀。（圖／翻攝自微博）

▲▼聊天內容尺度超大。（圖／翻攝自微博）

▲▼山西太原師範學院傳出不倫戀。（圖／翻攝自微博）

此事給丈夫和家人帶來了嚴重的傷害，丈夫由於極度憤怒而悲傷，不願過多談及此事，但他表示網傳自己妻子的事情都是真的。據家人透露，「他是在無意間翻看妻子的手機發現異常，仔細查看了聊天記錄，瞬間就五雷轟頂，想不到自己妻子嬌小可人，居然會是這樣的一個人，跟別的男人這個樣子，卻在家裡指責他這個不對、那個不好。」而王女的丈夫現在每天精神恍惚，無心工作，其家裡人擔心他想不開，每天派人守著他。

目前，校方目前證實兩人的不倫戀，並在本月9日公告給予兩人黨紀政紀處分，調離教師崗位。

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