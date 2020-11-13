快訊／中油挖非洲油田　王美花：經營權沒有問題　希望12月運回台

▲台灣中油公司在非洲查德礦區發現重大油藏。（圖／中油提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

中油首次以國際礦區經營者角色，在非洲查德礦區開發生產的「第一船原油」，預計下個月初運回台灣，約95萬桶。經濟部長王美花13日表示，這個案子是由中油主導，經營權沒有問題，油礦沒有問題，運回也不會有問題，都在安排當中。

王美花13日在立法院受訪表示，查德是中油長期的投資案，能有這樣的成果非常不容易，是很不簡單的事情，這件案子主導權是中油，各國油礦的開發，時間長且風險高，會有國際相關的作業方式，中油有礦權的主導權，經營權沒有問題，正在安排運回的相關事宜，希望12月可以運回來。

中油12日發出新聞稿強調，油氣探勘屬於高風險、高投資的事業，常常面臨可採油藏量可能下修、油價持續低迷及地主國變更石油法規等諸多風險，為分散風險，降低對公司營運造成的影響，國際油公司通常會尋求合作公司共同分攤風險，而將礦區部分權益轉讓。

中油指出，合作集團的經營，合作公司都可表達意見，中油在各國參與的礦區都是如此；中油在查德礦區的各項標案，皆依政府採購法辦理，縱有合作公司參與、表達意見，中油皆堅持立場以公開透明的程序辦理。

至於各礦區經營，中油表示，合作公司皆可要求派遣借調人員，協助合作集團進行礦區經營作業，同時學習礦區經營事宜，中油查德礦區的合作公司，查德國家石油公司及華信皆有派出借調人員，由中油管理、協助、學習礦區業務，不過，中油是經營人，對各項業務握有最後的決定權。

中油提到，查德礦區蘊藏量約3400萬桶，全區目前約可日產5800桶原油，其中中油每天可分得2000多桶，這項開發案可使台灣自有油氣占比提升0.4%。