日本重返「單日確診1635例」破紀錄　8月以來最高…疫情急速擴大

▲東京。（圖／取自免費圖庫pixabay）



文／中央社

日本國內新冠肺炎今天新增確診1635例，創下新高紀錄。面對近期疫情再度擴大，日本政府決定維持限制大型活動人數到明年2月，部分活動如電影院則有條件放寬。

日本放送協會（NHK）報導，到日本時間下午6時許，全國新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診1635例，超越8月7日單日新增1605例，創新高紀錄。

東京都今天新增確診393例，連續兩天超過300例。上次東京都單日新增病例超過390例，是3個月前的8月8日。

東京都今天召開疫情監控會議，專家在會中指出，現在疫情正在開始急速擴大，必須保持高度警戒。

北海道新增確診236例，創下新高紀錄，其中札幌市占了164例，也是札幌市新高紀錄。

北海道醫師會會長長瀨清表示，北海道已經8天連續新增破百例，認為已經進入傳染加速的「第三波」疫情。

另外，神奈川縣新增147例，朝日新聞報導，兵庫縣新增81例，兩縣都創下單日新增病例最高紀錄。

日本政府今天召開新冠肺炎傳染對策分科會，面對近期疫情擴大，決定維持限制大型活動人數上限，也就是職棒比賽等大型活動，進場觀眾人數最多只能達場地容留人數的50%，時間到明年2月底。

另外，對於科學驗證傳染風險較低的活動，人數限制則加以放寬，例如電影院看電影，即使有觀眾在看電影時吃爆米花等食物，若在沒有飲食的時候戴口罩、場地有充分通風，就可以容許坐滿觀眾。

至於日本的疫情是不是已進入「第三波」，內閣官房長官加藤勝信今天表示，政府沒有具體的定義；11月以來，確診病例數有增加傾向，必須繼續保持最高警戒加以因應。

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