人妻24hrs帶孩子「身材走樣」…抓包老公濕摸翹臀妹！網友卻罵她

▲丈夫出軌畫面被錄下。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南長沙一年輕人妻日前突然接到派出所電話，說老公在外打架，隨後立即趕到警局處理。沒想到，她和眾人一同翻看事發地攝影機畫面時，竟發現老公出軌，但她還是哭著為自己老公求情，「兩人自由戀愛，生小孩後身材走樣，24小時都在家帶孩子。」

據《都市快報》報導，湖南長沙日前發生了一起打架鬥毆事件。一身穿黑西裝的男子在公共場合與他人打架，隨後對方報警。

在接受警員詢問時，報警者怒斥，「我們當時在電梯口，從6樓下去，我朋友就問了一句『你要不要出去』，對方聽成了我們說『是不是出台的』，就這樣雙方起了爭執。」

隨後，警員聯繫到打人者的妻子。電話掛掉30分鐘之後，打人男子的妻子趕到了派出所，她看到攝影機畫面後，確認打人者就是自己老公。報警者這時說，「是妳老公先動的手，妳把妳老公找過來。」她低頭回應，現在找不到自己的老公。

這時，報警者突然對人妻說了一句，「妳老公幫那個女的出頭。」人妻這時還蒙在鼓裡，之後認真翻了攝影機全部畫面後，才發現原來是老公出軌了。畫面中，一名長髮高挑、身材凹凸有致的正妹跟自己老公親密接觸，還摟摟抱抱。

▲丈夫打架，妻子深夜到派出所善後发現其出軌。（圖／翻攝自微博）

之後，人妻不斷撥打老公電話，最後才聯繫上對方。20分鐘之後，老公來到了派出所，竟然還一起帶著小三，令全場傻眼。可是，人妻依舊不斷隱忍，哭著求情，希望報警者可以原諒自己老公。

隨後，在警員的調解下，雙方達成了和解。

網友看後吐槽，「女人有點骨氣好不好？就這還不離婚，還去求情」、「知道老婆在派出所，還帶小三來，臥槽了，什麼玩意」、「為了孩子？自己沒生存能力吧，唉，可憐之人必有可恨之處，只是如此三觀的夫妻，孩子可憐了」、「建議老婆當場扭頭走人，不讓他蹲大牢怎麼體現他和小三的絕美愛情」。

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