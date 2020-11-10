　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

夫嫌醜拒愛愛「她呼吸都躲開」！人妻無性10年　心死得知驚人真相

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲結婚10年才發現老公不對勁。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

崩潰！人妻結婚10年，日前在網上爆料自己可怕的婚姻。她稱，戀愛時男友提2個古怪要求，當時沒有在意，不久就結婚生孩子，結果婚後噩夢開始，過了整整10年的「無性婚姻」，她對著男方呼吸都會被躲開，最後更被設計淨身出戶。

據《瀟湘晨報》報導，女網友「陳年小九」發貼稱，自己遭遇到婚姻騙局，對方騙了她10年光陰，生了孩子，最後還被淨身出戶。

知道一切是騙局之後，她就知道了這段婚姻的根源。她所謂的「老公」是同性戀，在婚前已經有男朋友，迫於家庭催婚生孩的壓力，找到了她。

現在想來，一開始就是不對勁的。據她回憶，他們的戀愛其實是沒有過程的。最開始的時候，男方提了2個要求，「1、別妄想他會像別人的男朋友一樣每天在一起，圍著女朋友轉；2、必須先見他的爸媽，同意才在一起，不同意直接分開好聚好散都不吃虧。」

她覺得當初真是昏了頭，也告誡女孩子要當心，「如果遇到這麼自私的男人應該甩頭就走。」但當時，女網友只覺得男友有些古怪，但她現在回想，簡直悔不當初，「千萬不要喜歡古怪的人，接受古怪的感情，不要把這些當成特別。」

後來，男友父母見了女網友，對她很滿意。4個月後，男方提出同居，期間沒有別的關心，倒是異常關注女孩的排卵期，然後順理成章地懷上孩子，接著兩人結婚。

▲桃園市人夫與妻結婚3年多，去年人夫有外遇還帶小三返家，最後竟將人妻逐出家門，人妻訴請離婚法官判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲老公竟是gay。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

結婚之後就是噩夢的開始！男方把她晾在一邊，三天兩頭出去跟人打牌、喝酒、唱K。女網友不滿，質問老公，對方也只是說，「工作應酬沒有辦法，一切都是逢場作戲。」

就這樣，她忍耐了10年的無性婚姻，「在家想擁抱一下，對著他呼吸都會被他躲開；最令人無語的是，這一切都歸於自己醜土笨懶兇，甚至斥責我什麼都做不好。」

女方一邊上班，一邊照顧他的父母與自己的孩子，幾乎奉獻了所有的金錢與精力。但是在男方的眼裡，她所做的一切都理所當然。而她為了孩子有個完整的家，選擇了委曲求全，一忍再忍。

2018年，她意外發現，那個和她結婚，並生了孩子的男人竟然是同性戀！這就意味著，一切都是騙局，她被騙生了孩子，騙著結婚……。

這時候，她想到了離婚。不過，這一切男方早就想好了，並且已經謀劃好讓她淨身出戶，給了她兩個選擇，「1、還在家和孩子住，照顧孩子10年，中間不許談男朋友不許成家，直到孩子上大學，她愛幹嘛幹嘛去；2、滾，孩子一切與她無關。」

貼子在網上引起了很多關注，很多網友表示關心，並且譴責渣男，讓女主拿起法律的武器維護自己的權益。大多數網友認為，對方已經是如此不仁，女方就不必太講道義，盡可能將利益最大化才是上策。

►戴口罩也要記得保養

►雙11眾多夯品現省11%　

ET快訊
玖壹壹春風爆動手術開刀！　經紀公司證實
國光客運「3路線」　明天全天免費搭
雙11大戰今搶最划算　10大電商精選32件夯品
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

東森自然美四顆「新」佈局未來　東方美谷打造「一條龍」產業鏈

陸推網貸監管新規後　馬化騰卸財付通法定代表人職務

夫嫌醜拒愛愛「她呼吸都躲開」！人妻無性10年　心死得知驚人真相

惡犬當街撲倒男童！張大嘴「瘋狂撕咬」　目擊者驚：肉都沒了

美陸戰隊赴台教戰術　陸學者指出這些「沉重警訊」

一面倒川普勝選　陸學者：全世界就這兩地方押錯寶

中國10月CPI創11年來新低　豬肉價格瘋漲後轉降

環球時報：川普可能惹中國「爛攤子留給拜登」關注台海異常動向

美國再制裁4名中港官員　港府怒批「野蠻行為」：不能接受！

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」...他當場毀婚

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

捷運「防疫無名英雄」秀流暢動作　網讚：少了他們就沒有現在生活

動力火車顏志琳拿筆就「想畫Lulu臉」！　尤秋興催促她作畫：我家瓦斯還沒關ＸＤ

羅志祥助理酒駕！衝撞混凝土車　酒測值1.2...嗆記者：你媽家喝酒

宜蘭酒駕男失控撞7機車衝人行道　2男排隊買飲料閃避不及骨折送醫！

東森自然美四顆「新」佈局未來　東方美谷打造「一條龍」產業鏈

陸推網貸監管新規後　馬化騰卸財付通法定代表人職務

夫嫌醜拒愛愛「她呼吸都躲開」！人妻無性10年　心死得知驚人真相

惡犬當街撲倒男童！張大嘴「瘋狂撕咬」　目擊者驚：肉都沒了

美陸戰隊赴台教戰術　陸學者指出這些「沉重警訊」

一面倒川普勝選　陸學者：全世界就這兩地方押錯寶

中國10月CPI創11年來新低　豬肉價格瘋漲後轉降

環球時報：川普可能惹中國「爛攤子留給拜登」關注台海異常動向

美國再制裁4名中港官員　港府怒批「野蠻行為」：不能接受！

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」...他當場毀婚

柯文哲笑稱：「瘋狗才衝得贏」是指川普　下秒急認「我又失言啦！」

萬里大鵬國小「全身紅螃蟹」現縱　海大專家揭牠悲慘的奇幻旅程

東森自然美四顆「新」佈局未來　東方美谷打造「一條龍」產業鏈

最殺4折！NIKE「雙11特賣」搶到缺貨　跑鞋現省千元、運動裝700元有找

發票中1萬！她看日期爆哭「我錯了」…網曝方法：財神路過不漏接

爸媽注意！幼兒類流感升溫、疫苗接種仍低　首打族接種率僅18.2%

立陶宛新執政聯盟：支持「為自由而奮鬥」的台灣人民

拜登勝選》畢殿龍／川普不認輸　中俄領導不祝賀拜登讓大選繼續飛

陸推網貸監管新規後　馬化騰卸財付通法定代表人職務

雙11成駭客「收割季」　專家提醒消費者小心綁架軟體

蘿莉塔整形失敗！大腿變形還有球狀異物

大陸熱門新聞

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

美還有「4張台灣王牌」　陸學者：一打出來中美地動山搖

22歲妻住院！男看護「零食換壞壞」辦公室激戰懷孕了

愛吃生魚片32年　男子體內養大量肝吸蟲

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

女乘客要求開快點！　司機踩油門回頭「後座是空的」

37歲女為賣搖號2年離婚28次：京牌15萬起跳

富二代爽娶校園女神！　聽完麻吉1句話「怒砍60刀殺妻」

台商「拜登上任」：台灣沒利用價值了

廣州「雨夜屠夫」變態殺人　19宗強姦殺害女子案

WHA復會台灣未獲邀 國台辦：按一個中國原則處理

IT男接家人電話忍淚！鐵板燒師傅突上前…結局逼哭網

嫌老人有異味！公車司機趕老人下車網卻挺她

生日趴噴150瓶香檳　父積蓄慘賠光

更多熱門

相關新聞

人妻跳針「因為我有好老公」！閨蜜氣到牙癢

人妻跳針「因為我有好老公」！閨蜜氣到牙癢

有個神隊友就是任性！一名人妻日前回台北娘家，朋友看到後傳訊息羨慕地說，「哇好好喔～結婚有孩子的人還可以一個人回娘家！」她先是跳針回了2次「因為我有好老公」，對方仍繼續酸言酸語，最後她爆氣反擊，對話曝光後網友都感到過癮又羨慕。

她想換i12！公公秒贊助25K...羨煞全網

她想換i12！公公秒贊助25K...羨煞全網

老婆碎碎唸=愛與守護老公的證明

老婆碎碎唸=愛與守護老公的證明

逼妻墮胎7次！斯文夫「嫌太鬆」秒變臉

逼妻墮胎7次！斯文夫「嫌太鬆」秒變臉

全部財產都給老公！傻妻哭認小三是閨蜜

全部財產都給老公！傻妻哭認小三是閨蜜

關鍵字：

無姓同性戀老公妻子

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

罕見提及張葳葳　吳宗憲認了：我不是好老公

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

長榮男大生「又關路燈」　工務局回應了

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

她怒噴面試官遲到2小時　網嘆：毀了

不倫公公！拉媳婦進房：幫我生小孩

激情床戰台灣渣富少！日劇女神「荒淫床照」被偷拍

石二鍋直擊罕見家教！服務業超有感

即／川普宣布　美防長被解職

分手Lulu 1年…阿達爆熱戀！

女團成員私聯男粉　騙走125萬秒換掉電話！

更多

最夯影音

更多
家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說
綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面