夫嫌醜拒愛愛「她呼吸都躲開」！人妻無性10年　心死得知驚人真相

▲結婚10年才發現老公不對勁。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

崩潰！人妻結婚10年，日前在網上爆料自己可怕的婚姻。她稱，戀愛時男友提2個古怪要求，當時沒有在意，不久就結婚生孩子，結果婚後噩夢開始，過了整整10年的「無性婚姻」，她對著男方呼吸都會被躲開，最後更被設計淨身出戶。

據《瀟湘晨報》報導，女網友「陳年小九」發貼稱，自己遭遇到婚姻騙局，對方騙了她10年光陰，生了孩子，最後還被淨身出戶。

知道一切是騙局之後，她就知道了這段婚姻的根源。她所謂的「老公」是同性戀，在婚前已經有男朋友，迫於家庭催婚生孩的壓力，找到了她。

現在想來，一開始就是不對勁的。據她回憶，他們的戀愛其實是沒有過程的。最開始的時候，男方提了2個要求，「1、別妄想他會像別人的男朋友一樣每天在一起，圍著女朋友轉；2、必須先見他的爸媽，同意才在一起，不同意直接分開好聚好散都不吃虧。」

她覺得當初真是昏了頭，也告誡女孩子要當心，「如果遇到這麼自私的男人應該甩頭就走。」但當時，女網友只覺得男友有些古怪，但她現在回想，簡直悔不當初，「千萬不要喜歡古怪的人，接受古怪的感情，不要把這些當成特別。」

後來，男友父母見了女網友，對她很滿意。4個月後，男方提出同居，期間沒有別的關心，倒是異常關注女孩的排卵期，然後順理成章地懷上孩子，接著兩人結婚。

▲老公竟是gay。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

結婚之後就是噩夢的開始！男方把她晾在一邊，三天兩頭出去跟人打牌、喝酒、唱K。女網友不滿，質問老公，對方也只是說，「工作應酬沒有辦法，一切都是逢場作戲。」

就這樣，她忍耐了10年的無性婚姻，「在家想擁抱一下，對著他呼吸都會被他躲開；最令人無語的是，這一切都歸於自己醜土笨懶兇，甚至斥責我什麼都做不好。」

女方一邊上班，一邊照顧他的父母與自己的孩子，幾乎奉獻了所有的金錢與精力。但是在男方的眼裡，她所做的一切都理所當然。而她為了孩子有個完整的家，選擇了委曲求全，一忍再忍。

2018年，她意外發現，那個和她結婚，並生了孩子的男人竟然是同性戀！這就意味著，一切都是騙局，她被騙生了孩子，騙著結婚……。

這時候，她想到了離婚。不過，這一切男方早就想好了，並且已經謀劃好讓她淨身出戶，給了她兩個選擇，「1、還在家和孩子住，照顧孩子10年，中間不許談男朋友不許成家，直到孩子上大學，她愛幹嘛幹嘛去；2、滾，孩子一切與她無關。」

貼子在網上引起了很多關注，很多網友表示關心，並且譴責渣男，讓女主拿起法律的武器維護自己的權益。大多數網友認為，對方已經是如此不仁，女方就不必太講道義，盡可能將利益最大化才是上策。

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