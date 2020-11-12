朱雪璋偷渡大陸藏鏡人曝！妻＋5助手縝密分工...只逃亡4個月回籠

▲朱雪璋逃亡期間，由妻子協助找人幫忙偷渡以及地下匯款。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

自稱朱元璋後代的朱雪璋在2020年5月因執行未到案，遭地檢署發布通緝，9月遭到刑事局遣返回國，北市刑大又在11日逮捕朱妻在內等6名嫌犯，其中包括透過地下匯兌到大陸供朱花用以及協助偷渡逃亡的共犯，朱妻訊後10萬元交保。

檢警調查，朱雪璋自稱是朱元璋第19代孫子，但因比武設局挑斷對方手腳筋，被判刑6年確定，但在2020年5月未到案入監執行，在台灣南部躲藏1個月後，由吳姓妻子協助開始逃亡之旅。

朱雪璋6月間透過王姓男子居中協調，找到在金門的溫姓男子協助偷渡，從台灣南部偷渡到大陸廣東一帶，最後流竄到廈門遭刑事局鎖定，事後在9月遣返回台。

據了解，朱雪璋的吳姓妻子，因擔心自己帳號匯款給丈夫，會暴露丈夫行蹤， 最後找來48歲的陳男、32歲的黃男2人協助，找到從事地下匯兌的何姓男子，協助利用陳、黃當人頭帳戶，陸續匯超過80萬給朱在大陸使用。

檢警12日依照入出國移民法、藏匿人犯等罪嫌，將6人送辦，但涉嫌協助逃亡的溫姓男子，因另案遭逮捕，目前也遭收押禁見，目前得知，朱雪璋的妻子訊後裁定10萬元交保。

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