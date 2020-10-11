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還原奶揭祕！「真假鮮奶」成本差數倍、價格差不多　買了變冤大頭

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市售鮮乳與還原乳沒有明白標示，消費者根本分不清，兩者價格差不多，成本卻差很大。（pexels提供）

圖文／鏡週刊

台灣乳牛產量低、生乳價格高，但為了保護酪農，政府對進口液態乳採配額制度，於是有業者大量進口奶粉，或「冰磚奶」，製作成還原奶，其成本僅鮮乳的三、四分之一，經過一番行銷包裝，末端售價卻接近真正的鮮乳，消費者成冤大頭，明明是奶粉泡的，卻以為是鮮乳加鈣、加有益健康的礦物質。

「還原奶」大行其道，係因本土酪農業規模小，且乳牛在溫寒帶平均月產量8千公升，在濕熱的台灣頂多3千公升，所以從國外、尤其是紐西蘭進口液態奶，即使加上運費，都比台灣牧場自產便宜得多，可是政府為了保護酪農業，採「關稅配額進口」制度，從加入WTO的2002年，核准進口10,649公噸，因市場需求逐年增加，2004年起固定為21,298公噸，不再增量。

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目前進口液態奶配額標售，由中央信託局負責，大廠商出價競標，價高者得，沒有標到的廠商，既不願意提高本土酪農的收購價，又為了規避配額制度，乾脆進口「還原奶」來因應市場需求。

本刊調查，「還原奶」分為「奶粉還原奶」與急速冷凍製成冰磚的「冰磚奶」兩種。一般來說，生乳有87.5%是水，12.5％的「乳固型物」，因此必需先濃縮二分之一成稠糊狀，再送到「噴塔」以高溫蒸發方式抽乾水分，其好處是製成奶粉後運送成本低，沒有保存問題，可以久放，但還原之後口感差了些。

可台灣人作假的技術就是好！奶粉還原之後添加乳脂、乳化劑，以及一些化學物品，做出來的口感，居然跟真鮮乳完全一樣，農委會曾懸賞一百萬，試圖找出破解還原奶與鮮奶的方法，但至今這一百萬無人領賞。

業者指出，奶粉沖泡的「還原奶」成本很低，1公升奶粉可以製成八公升的牛奶，雖不知業者配方與生乳比例，但合理推測，兩種乳品成本差了3、4倍，但末端售價卻差不多。

記者隨機找了一家「全聯」大賣場，在架上剛好擺著兩家同是光泉公司所出產的「乳香世家高品質低脂肪鮮乳」「光泉高鈣牛乳」（還原乳），售價分別是78、70元，消費者花差不多的價格，卻喝到成本差很大、奶粉沖泡的還原乳，連當了冤大頭都不知道。

至於「冰磚奶」，並不直接賣給消費者，而是販售到飲料店、烘焙坊、便利商店，不管你喝咖啡，來個手搖杯、還是買麵包蛋糕，都無法避免間接食用到冰磚奶。

專家指出，所謂「冰磚奶」，係鮮乳在殺菌後急速冷凍，製成一比四的冰磚，方便運輸，成本也降低一成至15％，問題是，冰磚奶因為是急速降溫至-30度C，鮮乳中的油脂跟水在冷凍、解凍過程速度不同，造成油水分離，只要冷凍超過24小時，鮮奶重要營養成分如乳清蛋白、乳脂等，至少破壞了一半！

還原乳與鮮乳成本差很大，但業者與魚目混珠的方式，讓消費者霧裡看花，根本不知道自己買的是鮮奶還是還原乳，明明是奶粉泡的，卻以為是鮮乳加鈣、加有益身體的礦物質，這種行為雖然不能說是明目張膽的欺騙，卻有誤導之嫌，政府應該要明訂規章，不能縱容業蒙蔽消費者賺取暴利。


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