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研究：大城市逾八成新冠感染，發生在這些地方…

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▲▼法國巴黎由於第二波疫情攀升，所有市內的酒吧被勒令停業。（圖／路透）

法國巴黎由於第二波疫情攀升，所有市內的酒吧被勒令停業。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國《自然》雜誌日前刊登的一篇研究報告顯示：大城市裡超過八成的新冠病毒感染發生在大約10%的地點。這些地點普遍更擁擠、而且人們停留時間更久。

報告作者之一、美國史丹佛大學電腦學副教授萊斯科韋茲總結說：在都市里，餐廳、健身房、旅館、咖啡館、宗教場所重新開放後，會發生最大數量的新冠病毒感染。

研究人員建立的模型顯示，「感染地圖」呈現非常不平均的分布狀態，10%的地點發生了超過總數80%的感染。這些高危地點的特點是空間更小、更擁擠、人們停留更久。

研究同時發現，低收入社區的居民更容易感染新冠病毒，機率是高收入者的兩倍，原因是低收入社區人群所去的商店每平方英尺比富人去的店擁擠60%，人們逗留時間也多出17%。

上述研究提出的建議是：各類場所不必在關閉及開放之間二選一，而是可以限流開放。研究測算認為，將場所內人數保持在最高可容納人數的20%以內，即可將新冠感染率降低80%。

史丹佛福大學和西北大學的研究人員，依據美國10個最大都市人群的手機定位資料建立模型，完成上述研究。研究的缺陷之一是學校、養老院、監獄等一些人員聚集場所不在該模型的考察範圍之內。

世界衛生組織周三(11日)公布最新資料顯示，全球累計新冠確診病例已逾5125萬例。

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