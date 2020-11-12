薑母鴨店員跳針「沒有擋喔」！荒謬對話全場笑歪　網跟著唸秒懂

▲買薑母鴨因為蔬菜鬧出笑話。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者黃可昀／綜合報導

這幾天氣溫越來越低，一名女子買薑母鴨外帶時，卻意外鬧出笑話！她昨天畫好菜單後交給一位年輕的店員，對方找錢時轉頭跟她說「沒有擋喔～」其中「喔」還升key拉長音，且這句話跳針了3次，直到在場人員全笑翻她才恍然大悟。網友也笑翻回應，「擋喔～們同在一起～在一起～在一起。」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，那位店員應該是老闆的兒子，看起來年紀還很小，找錢時突然來一句「沒有擋喔」讓她一頭霧水，問第3次對方仍理直氣壯地說「沒有擋喔」，她一臉尷尬地問「沒有擋什麼？」此時其他店員在旁邊聽了都笑到人仰馬翻，對方才憋著笑意回答，「沒有擋喔～妳要不要用高麗菜代替？」這一刻她才恍然大悟，馬上點頭答應，結束這段雞同鴨講的對話。

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▲店員講的「擋喔」是茼蒿台語。（示意圖／記者蔡佩旻攝）



原來店員說的「擋喔」是茼蒿的台語，原PO一時之間反應不過來，還以為店員在俏皮地跟她開玩笑，直到所有人都笑翻她才意識到自己鬧出笑話了，「聽到高麗菜我終於開竅了…」。

網友紛紛回應，「我也是看到高麗菜，才知道是在說茼蒿」、「當ㄜ啦！擋喔誰聽的懂啦」、「沒有擋喔～通通包軌」、「我居然也跟著唸」、「我也是看到高麗菜忽然清醒」、「他是要你接著：們同在一起～」。