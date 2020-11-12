病毒檢測報告還能DIY　外媒揭發「遊客買來自己改」

▲法國醫護人員轉送新冠肺炎病患。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

新冠疫情在全球擴散，許多國家出台政策，要求人們提供出行前的病毒檢測陰性報告，竟然有偽造虛假的病毒檢測報告並在黑市上進行交易。其中，最離譜的個案位於英國的黑市，遊客買檢測報告還能自己竄名字。根據大陸媒體澎湃新聞指出，知名外媒陸續揭發在巴西、英國、法國的造假檢測事件。

該報導指出，個案一在巴西，近日當地警方逮捕4名偽造新冠測試報告的本國遊客，他們乘坐私人飛機計劃到一處群島旅行，該島於10月10日重新開放，同時規定遊客必須出示出發前1天內的檢測結果。

據了解，4名遊客抵達時只提供出發前3天的病毒測試陰性結果，但被要求接受樣本檢測時，他們拒絕配合，還辯解說出發當天已經進行了另一個測試並在等待結果。第二天，他們拿出最新報告，經核查發現篡改檢測日期，當場被捕入獄。

▲位於英國某些地方，花錢就能買到檢驗報告。（圖／路透）

英國媒體蘭開夏郵報（Lancashire Evening Post）追蹤，如在英國想得到一份假報告，遊客自己改或花錢買都可以。報導稱，布拉德福德（City of Bradford）一名男子從朋友那裡拿到一份陰性檢測報告，然後把受檢人改成自己的名字列印出來，搭乘坐飛機去巴基斯坦。

內文指出，在布拉德福德，旅客出發前最後一刻若要買假報告的話，費用為150英鎊，在布萊克伯恩的話只要50英鎊。一位不具名旅客表示，「我們的家人要一份新冠檢測數據，我去找旅行社的人，他說能搞定，即使測試結果呈陽性，也能改成陰性，花50英鎊就行。」

▲近日，法國破獲造假檢驗報告集團。（示意圖／路透）

法新社也追蹤報導，上周法國警方在巴黎戴高樂機場破獲販賣虛假報告的犯罪團伙，先從一位拿著報告的埃塞俄比亞乘客入手，之後找到造假犯罪組織（6男1女），這群人在機場製造200多份假的新冠病毒檢測證明。

該報導稱，造假集團利用真實的新冠測試的實驗室名字擬定虛假報告，以紙質或電子版出售給客戶，每份售價150歐元到300歐元不等。這個組織因偽造和串謀詐騙罪而被起訴，可能將面臨最高5年監禁和37.5萬歐元的罰款。