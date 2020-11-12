30歲無照男載信號彈拒檢！吞12罰單秒噴3萬6　詭笑騎車離開警局　

記者陳以昇、陳羿妏／新北報導

新北市板橋區南雅東路、館前西路口今（12日）中午12時35分許一名30歲無照陳姓男騎士因拒檢遭30名快打部隊警力圍住，還被查獲置物箱內裝有信號彈，經查該信號彈非違禁品，而警方目前依拒檢、無照、危險駕駛等情狀，對陳男開出12張罰單共36400元，不過，陳男離開警局時竟直接「無照騎回家」。

▲陳男被開罰，走出派出所後，竟還戴上安全帽騎回家。（圖／記者陳以昇翻攝）

板橋警分局表示，案發當時兩名巡邏員警於板橋區文化與新府路口發現陳男行跡可疑，打算予以攔查，孰料，陳男卻加速離去，員警趕緊沿路尾隨，並呼叫支援，經尾隨2公里、7分鐘內，30名警力最後於南雅東路與館前路口將陳男圍捕下來。

▲陳男當時遭30名警力圍捕。（圖／翻攝臉書社團「我是板橋人」）

板橋警分局提到，陳男是持有一枚信號彈，不願受檢而逃逸，至於陳男是否有其他犯罪情事，尚待查證中。另外，陳男交通違規危險駕駛部分，警方目前已也依道路交通管理處罰條例第43條之規定告發，對陳男開出12張罰單，其中包含闖紅燈7張、紅燈右轉1張、逆向1張、不服稽查取締1張、無照1張、危險駕駛1張，金額達36400元。

▲▼警方追捕畫面曝（圖／記者陳以昇翻攝）

不過，面對一下子繳高額罰款，陳男僅笑回一句「上班賺錢繳啊」，至於信號彈，陳男則稱是玩具，隨後他無視剛開出的「無照罰單」，在眾目睽睽之下，戴上安全帽騎車離開現場。

▼面對罰款，陳男僅笑回「上班賺錢繳啊」。（圖／記者陳以昇翻攝）

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