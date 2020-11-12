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法國社群號召攻擊所有中國人！上百國會議員聲援亞裔

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▲歐洲一再爆發華裔遭歧視事件，華裔群體亦曾走上頭表達抗議。(圖／達志影像／美聯社)

歐洲一再爆發華裔遭歧視事件，華裔群體亦曾走上頭表達抗議。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

法國近日爆發華裔群體遭遇惡意威脅事件。警方啟動專案調查後，上百位法國國會議員9日在《解放報》發出聯名信，表示聲援。信中說：「當我們的亞裔同胞遭遇前所未有的歧視和指控之際，我們會跟他們並肩站在一起，請大家一起來保護他們。」

第二波新冠疫情在法國不斷惡化之際，社群網路上再度出現「中國人傳播病毒」 的貼文。 就在法國總統馬克宏上月28日宣布「第二度封城」當天，網路上出現了一則推文，號召大巴黎地區的黑人和阿拉伯人「攻擊在街上遇見的每個中國人」。 甚至還有人附和說：「大巴黎地區不夠，應該動員整個法國！」

就連學習中文的學生也遭到牽連，有推文呼籲「毆打(某所)學校裡所有上中文課的學生。」 上述推文雖然很快就被刪除，但已造成影響，並且引發亞裔群體恐慌，本月初以來即發生多起亞裔遭襲擊事件。一名大陸留學生在巴黎自家門前遭到襲擊，施暴者至至辱罵他：「骯髒的中國人，掏出你口袋裡所有的錢！」

中國駐法國大使館、法國華人組織對此發出警示，提醒華人要注意人身安全。11月1日，多個華人協會及反種族歧視組織提交了對威脅推文發布者的指控，巴黎檢察官隨即啟動調查，網路非法內容糾察機構也介入調查。

法國一百多名議員9日在《解放報》發表聯名公開信稱，新冠疫情爆發後，針對亞裔族群(被一竿子統稱為中國人)的種族主義行為和言論大量湧現。公衛危機催生出一種惡毒且毫不掩飾的種族主義。 議員們認為，針對「反亞裔種族主義」的投訴很少見，因此必須集體克服這種逆來順受的心態，並鼓勵檢舉種族主義行為。他們更希望法院對此事有更明確的認識，作出有宣示性的判罰。

據法國內政部消息，上述在網路上號召攻擊華人的主要嫌犯已被警方鎖定，將遭到逮捕和調查。

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