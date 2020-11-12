搏命淘金！花蓮男夜捕鰻苗遭浪捲走　海陸空搜救逾12小時

▲▼男子深夜獨衝花蓮溪口捕鰻苗遭大浪捲走，海巡單位獲報出動搜救。（圖／海巡東部分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署東部分署第九巡防區指揮部11日午夜接獲民眾報案，稱有1民眾於花蓮溪口南岸捕撈鰻苗時遭浪拍打落海。分署獲報後立即派遣岸際巡邏組、海巡艇及空偵機趕赴失蹤海域搜尋，截至12日上午10時止，仍未尋獲失蹤民眾。





海巡署第九巡防區指揮部表示，11日晚上11時許，落海民眾與同行友人一行2人，於花蓮溪口南岸搭設鰻寮並組隊沿著出海口捕撈鰻苗，其同行友人因腳踝被石頭打傷上岸，留落海民眾獨自一人於出海口持續捕撈，經報案人表示，落海民眾捕撈鰻苗區域已接近出海口邊緣，正要提醒其同行友人注意安全時，友人隨即被浪拍打並遭浪捲走失蹤。

▲▼海巡單位聯合空勤總隊直昇機及消防救難單位持續搜救中。

警方表示，失蹤民眾為花蓮新城鄉民，男性年約48歲、身高約158公分，身著藍色青蛙裝及黃色雨衣，截至12日上午10時止，仍未尋獲。

目前海巡單位已出動岸際16車42人、海巡艇2航次、空勤總隊直昇機2架，現場由海巡、消防、救難單位等人員持續搜救中。



海巡署第九巡防區指揮部呼籲，近期因受東北季風影響，天候海象較為不穩定，花蓮東部海域仍有強陣風及長浪發生的機率，為維護民眾安全，呼籲民眾於海象不佳期間避免自行下海戲水及捕撈各項海中動植物，以免發生不幸意外生。

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