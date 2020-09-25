加強落實無人機平時訓練　提升無人機精準搜救效能

▲台南市消防局辦理消防局紅外線熱顯像空拍無人機組及無人機模擬訓練教室訓練課程，以期增進飛手操作技能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為增進台南市消防局無人機隊飛手熟悉度與落實定期訓練，消防局辦理消防局紅外線熱顯像空拍無人機組及無人機模擬訓練教室訓練課程，針對消防局採購配發的紅外線熱顯像空拍無人機組做組裝練習、實際飛行訓練及簡易故障排除與設定，以期增進飛手操作技能。

台南市長黃偉哲表示，台南市推動智慧城市發展，無人機是其中一項關鍵的科技運用，肯定消防局人員取得無人機操作證照成立無人機隊，期盼加強平時訓練並利用無人機模擬訓練中心累積飛行經驗值及增加手感，將此股能量應用在災害搜救發揮無人機的價值。

消防局長李明峯表示，消防局為發展科技救災，已於今年採購紅外線熱顯像空拍無人機組3組，配備了可見光鏡頭外，亦具紅外線熱顯像鏡頭，除了於火災現場觀察火流與火點狀況外，亦可應用於水域、山域之救援；惟無人機組造價昂貴，對於新訓無人機隊飛手操作上恐造成壓力，為增進無人機飛手實際飛行體驗，飛手們利用消防局設立的無人機模擬訓練教室，模擬各類災害應用飛行，以強化飛手應變與操控能力，精進人員操作技能，提升消防局整體救災能量。

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