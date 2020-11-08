北捷「噴X王」是他！　12年犯11起性騷案　OL遭頂怒報警

▲簡姓老翁12年來在台北捷運車廂內犯下11起蹭臀噴精性騷擾案。（圖／記者黃靖惠攝）

記者張君豪／台北報導

北市警方逮捕一名71歲簡姓老翁，他年紀雖大卻是捷運噴精性騷擾慣犯，警方查出他12年間在台北捷運車廂內陸續犯下11起性騷擾案件，堪稱北捷的「噴精大王」；期間儘管多次被捕，甚至被檢察官罕見以性騷擾求處2年徒刑，但仍得意洋洋四下犯案。10月搭乘捷運時，趁車廂內人少故意靠近一名在座位上的OL並以下體磨蹭對方，對方驚覺有異嚇得報警，警方循線逮人。

北市警方表示，10月中旬有多次性騷前科的簡姓老翁又搭捷運企圖犯案，當捷運行經東門站時，他發現車廂內有一名20多歲外型亮麗的OL，又以上述手法犯案，故意靠近對方並以下體磨蹭，OL驚覺背後有「異物」頻頻觸碰臀部，立刻回頭查看，簡男擔心當場被逮立即下車逃逸。

但被害女子認為當時車廂內乘客不多，但對方卻刻意靠近磨蹭，心有未甘，下車後奔赴台北市大安區警所報案求助，警方調閱監視器，並鎖定犯嫌進出站體的刷卡紀錄、鎖定這名噴精老色狼再度犯案，依法約談到案。簡翁辯稱沒有性騷擾OL，純粹是車廂內不小心碰觸造成對方誤會，但因車廂內監視器清楚拍下他貼在OL身後的猥褻動作，警方不採信他說詞，訊後依性騷擾防治條例將他函送法辦。

警方透露，簡翁71歲，家住新北市中和區，從2008年間陸續犯下多起噴精、磨蹭通勤女子的猥褻案件，經常趁對方低頭滑手機時靠近以下體磨蹭，甚至會噴精在對方衣物上，讓被害女子深惡痛絕；警方查出，簡翁12年來犯下11起類似案件。

【相關新聞】

►「黑金」超級組背景曝！專挑大咖放月息16分重利 遇澎恰恰跟著翻船

►起底澎恰恰逼債金主！3.2億放水流 楊醫師找通化街幫老大出手

►快訊／逼討澎恰恰巨債藏鏡人抓到了！遠航張綱維+台南擔仔麵駙馬爺也落難