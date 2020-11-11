深夜闖屋性侵好友姪女！他裝沒事喝酒聊天…國中女崩潰發抖曝獸行

▲苗栗一名男子深夜闖入好友屋內，性侵對方姪女，遭判刑8年6月。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台中報導

苗栗一名就讀國中的女學生小綠（化名）平時與姑姑、姑丈同住，孰料，2018年間姑丈好友阿義（化名）竟然闖入屋內，趁著家中的人都在睡覺，將她拖入儲藏室內性侵得逞，事後小綠將事情告訴姑姑、姑丈，阿義的獸行這才曝光，法院將阿義判刑8年6月，可上訴。

判決指出，阿義與小綠的姑丈是多年好友，而小綠從國小三、四年級就寄居在姑姑、姑丈家，阿義平常經常在晚餐後到他們家喝酒聊天，對一家人的作息、門戶上鎖狀態都瞭如指掌。阿義2018年8月間某日深夜11時許，從沒有上鎖的後門進入小綠住處，見小綠在客廳內竟動了邪念，不顧對方的掙扎，強摀嘴巴將人拖入1樓儲藏室內，小綠因身形、力氣都不敵阿義，慘遭性侵得逞。

事後小綠姑姑、姑丈發現，小綠面對來家中喝酒聊天的阿義，舉止神色都相當緊張，還縮在角落一直發抖，察覺不對勁，經不斷追問才得知，姪女竟遭好友蹂躪，氣得報警處理。

雖然阿義矢口否認犯行，辯稱他平常到訪都是晚上9、10時就離開，從沒有從後門侵入屋內過，也沒有性侵小綠；阿義辯護律師則稱，小綠住處的儲藏室是木造隔間，隔音效果不佳，如果小綠有呼救的話，怎麼可能不驚動到在2樓睡覺的家人。

但苗栗地方法院勘驗各項事證後，不採信阿義的說詞，依照未滿14歲女子范侵入住宅強制性交罪，判處有期徒刑8年6月；案經上訴，台中高分院日前將上訴駁回，全案仍可上訴。

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