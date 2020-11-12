臥底實拍一日遊！　花1.7萬元就可和「董事長女兒」交友

▲男子臥底參加廉價一日遊，導遊聲稱不包含購物。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸網路上近來瘋傳一段「臥底實拍：廉價旅遊團上海一日遊」影片，旅行社原本安排14個景點，但只去了1個，其餘時間都在購物，當中更提出最低只要3999元人民幣（約新台幣1.7萬元）就可與自稱身價過億的「董事長女兒」交友。

根據紅星新聞報導，拍攝者喻先生和雷先生及其母親扮成遊客，在百度上預約「中國國旅 華東旅遊散客預定中心」的「上海一日遊」，一人100元人民幣（約430元新台幣）、10元人民幣（約43元新台幣）保險費，玩14個地方，網站上標榜「純玩」。





▲董事長女兒小玉。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

10月21日出發後，先去去了金茂大廈看風景，之後就被帶去各間商店。在一間玉器店更出現「女友行銷」，只要花3999元、6666元、9999元人民幣（約新台幣1.7萬、2.8萬、4.3萬元）中的一個金額，可與「「董事長女兒」交友。

原本承諾的「豪華遊船」，實際上是兩塊錢人民幣（約新台幣9元）的擺渡船。而等到遊客們反應過來被騙了，「旅行社」的人早就趁著「自由活動」藉口溜之大吉，半個人影都看不到。

影片很快登上熱搜，成為熱門話題，不少網友留言曬出自己的旅行被騙經驗，互相賣慘；也有網友表示要多和長輩溝通，多陪伴、少受傷，老人家太孤單了，想要朋友。

喻先生表示，已向上海市文化和旅遊局官網的投訴平臺進行了投訴。上海旅遊品質監督所工作人員處指出，上述旅行社均不存在，近日確有接到喻先生投訴並予以回復，但具體情形不便透露。