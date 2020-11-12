　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

臥底實拍一日遊！　花1.7萬元就可和「董事長女兒」交友

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲男子臥底參加廉價一日遊，拍下騙人全程。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

▲男子臥底參加廉價一日遊，導遊聲稱不包含購物。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸網路上近來瘋傳一段「臥底實拍：廉價旅遊團上海一日遊」影片，旅行社原本安排14個景點，但只去了1個，其餘時間都在購物，當中更提出最低只要3999元人民幣（約新台幣1.7萬元）就可與自稱身價過億的「董事長女兒」交友。

根據紅星新聞報導，拍攝者喻先生和雷先生及其母親扮成遊客，在百度上預約「中國國旅 華東旅遊散客預定中心」的「上海一日遊」，一人100元人民幣（約430元新台幣）、10元人民幣（約43元新台幣）保險費，玩14個地方，網站上標榜「純玩」。

▲男子臥底參加廉價一日遊，拍下騙人全程。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

▲董事長女兒小玉。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

10月21日出發後，先去去了金茂大廈看風景，之後就被帶去各間商店。在一間玉器店更出現「女友行銷」，只要花3999元、6666元、9999元人民幣（約新台幣1.7萬、2.8萬、4.3萬元）中的一個金額，可與「「董事長女兒」交友。

原本承諾的「豪華遊船」，實際上是兩塊錢人民幣（約新台幣9元）的擺渡船。而等到遊客們反應過來被騙了，「旅行社」的人早就趁著「自由活動」藉口溜之大吉，半個人影都看不到。

▲男子臥底參加廉價一日遊，拍下騙人全程。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

影片很快登上熱搜，成為熱門話題，不少網友留言曬出自己的旅行被騙經驗，互相賣慘；也有網友表示要多和長輩溝通，多陪伴、少受傷，老人家太孤單了，想要朋友。

喻先生表示，已向上海市文化和旅遊局官網的投訴平臺進行了投訴。上海旅遊品質監督所工作人員處指出，上述旅行社均不存在，近日確有接到喻先生投訴並予以回復，但具體情形不便透露。

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
年初僅4員工！　這間公司今估值「衝到580億」
快訊／YouTube大當機！　電腦、手機版無限迴圈
東森購物「雙11優惠」延長加碼　LINE回饋11%！必搶品一
「雙11包裹」塞爆超商！店員露頭眼神死　網慚愧：我也貢獻了5
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

臥底實拍一日遊！　花1.7萬元就可和「董事長女兒」交友

買早餐回家目睹「妻兒3人被抬出」　全家圖寫對不起！人夫崩潰

相親節目「聲樂男神」竟是殺人犯　逃亡13年！高調配對後落網

香港15民主派議員總辭　港澳辦譴責：對中央權力公然挑戰！

單親媽帶4歲女兒跑外送　累到趴睡機車上！催淚畫面曝光

宅男捧百萬「把到正妹網婆」　目睹本尊100公斤大崩潰

香港立法會4名議員被取消資格　民主派15位議員決定總辭！

這小島只有0.68平方公里　僅三名解放軍駐守畫面曝光

港府剝4立法會議員資格　陸委會：北京如「褪去羊皮的狼」

幼稚園給幼童餵「ㄆㄨㄣ」！家長抓包拍照　官方出來解釋了

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

5歲童愛看手機「1天最多盯6hrs」　雙眼有結石！醫：小孩揉眼是警訊

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

小A辣去鵰變性成功！　獨自飛泰國手術...不是為了3年男友

臥底實拍一日遊！　花1.7萬元就可和「董事長女兒」交友

買早餐回家目睹「妻兒3人被抬出」　全家圖寫對不起！人夫崩潰

相親節目「聲樂男神」竟是殺人犯　逃亡13年！高調配對後落網

香港15民主派議員總辭　港澳辦譴責：對中央權力公然挑戰！

單親媽帶4歲女兒跑外送　累到趴睡機車上！催淚畫面曝光

宅男捧百萬「把到正妹網婆」　目睹本尊100公斤大崩潰

香港立法會4名議員被取消資格　民主派15位議員決定總辭！

這小島只有0.68平方公里　僅三名解放軍駐守畫面曝光

港府剝4立法會議員資格　陸委會：北京如「褪去羊皮的狼」

幼稚園給幼童餵「ㄆㄨㄣ」！家長抓包拍照　官方出來解釋了

實戰！陽臺、露臺的局部裝修防水DIY

礁溪一鐵工廠暗夜陷火海　燒毀面積達100平方米

陳吉仲氣轟國民黨「萊豬顫抖片」100%移花接木：立即下架並道歉

男性無聲殺手！精液帶血、射精痛...防攝護腺癌「4秘訣」多吃茄紅素

是否願意成為新冠疫苗受試者？　陳時中：符合法規「我也很樂意」

快訊／YouTube大當機！　電腦、手機版無限迴圈

館長不敢出門吃麵被酸爆！律師力挺曝「背後關鍵」：沒什麼好丟臉

彰銀案有解？台新喊話財部提退場機制　財長蘇建榮證實雙方有談過

拜登趕著交接！首度通話南韓總統文在寅：穩固韓美同盟

臥底實拍一日遊！　花1.7萬元就可和「董事長女兒」交友

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

大陸熱門新聞

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

32歲妻帶兒女走絕路！他提4份早餐進門目睹癱軟

不擅拒絕　大三妹宿舍上吊亡

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

17歲富家女墜亡！爸：最大錯誤是讓她上這所學校

單親媽帶4歲女兒跑外送　累到趴睡機車上！催淚畫面曝光

這小島只有0.68平方公里　僅三名解放軍駐守畫面曝光

國力弱也要尊嚴！清護照霸氣寫：不要為難

相親節目驚現「隱匿13年殺人犯」　因太高調暴露行蹤被捕

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

婆婆流連街頭、住垃圾屋　一查竟是「千萬炒樓王」

醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

女情緒失控砍母親

小A辣變性「3年男友反對到底」！心酸放棄結婚

騎2年Gogoro！他曝「2原因」想換油車

邵雨薇爆已認：吳慷仁是男友！

青青綠帽男友出面道歉！最氣放火是第2次去

雙11包裹塞爆超商　店員眼神死

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

狠男捅妻「35刀」！見兒返冷吐：我殺了你媽

更多

最夯影音

更多
邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～
嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

5歲童愛看手機「1天最多盯6hrs」　雙眼有結石！醫：小孩揉眼是警訊

5歲童愛看手機「1天最多盯6hrs」　雙眼有結石！醫：小孩揉眼是警訊

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面