16歲嫩弟「為愛紋身」好想婚！　一周後嘆氣再出現...結局好悲傷

▲刺青示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

越南一名16歲男學生跟女友約定要結婚，隨後更在手臂紋上兩人的名字和交往日期，儘管紋身師傅曾極力阻止這樣的想法，但最後仍舊敵不過他本人的堅持；不過一周後男學生再度找上紋身師傅，並悲傷的表示他和女友分手了，現在要把這個紋身給清掉。

韓國媒體Insight引述越南媒體「Yan News」9日報導，稱一名16歲的男學生先前跟一名女生交往，兩人更互定終生約好要結婚，男學生為了表現自己的心意，執意要在手臂紋上自己與女友的名字，還有兩人的交往日期。

男學生到了一間紋身店說明來意之後，遭到紋身師傅的勸阻，不過陷入熱戀的他似乎也沒有想太多，仍然決定要將可以代表他跟女友約定的圖案紋在手上。不過就在一周之後，男學生又再度出現在紋身店，他嘆氣的說自己跟女友分手了，所以要把這個紋身除掉。

報導中指出，男學生身上的紋身其實也不小，在紋的過程當中遭受了不小的折磨，而現在除了與情人的離別，接下來紋身清除也得忍受肉體上的痛苦，相當於得忍受2倍的苦痛，讓人不勝唏噓。