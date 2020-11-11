她外出上班慘遭「開槍挖眼」！　竟是狠父設局找塔利班襲擊自家人

▲庫泰菈（Khatera）從小就夢想著外出工作，但父親卻極力反對。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

阿富汗一名33歲女子從小就夢想著外出工作，但父親多年來總是抱持反對意見，直到婚後，她才在丈夫的支持之下，在警察機構謀職。豈料，她的父親事後找來塔利班武裝人士，告知女兒所在位置，最終一行人朝女子開槍、持刀刺她的雙眼，如今的她已經失明，看不見原本清晰的彩色世界。

綜合路透、紐約郵報等外媒報導，33歲的庫泰菈（Khatera）數月前在丈夫的支持之下，成為加茲尼省警察機構犯罪部門成員。但就在到職3個月後的某日，向來反對她外出工作的父親，不斷確認她的所在位置，接著當日就遇上襲擊事件，3名騎著摩托車的武裝男性朝她開槍，且持刀刺傷她的眼睛。

「我當時就問醫生，為何我什麼都看不見」，庫泰菈指出，她的父親先前已多次尾隨她去上班，之後更開始聯繫當地的塔利班份子，要求對方派人阻止她外出上班，更把她的身分證影本提供給對方，但在遇襲後，她的雙眼已經被刺瞎。

儘管庫泰菈和當局點名塔利班武裝份子為幕後黑手，但塔利班現已否認此案與組織有關，並強調這只是件家庭糾紛。警方發言人證實，庫泰菈的父親已經被逮捕。

目前庫泰菈一家人藏身首都喀布爾，與整個大家族切斷聯繫。她說，現在光是聽到摩托車的聲音就感到相當害怕，夜夜難以入睡，但未來還是非常渴望能夠踏出家門上班，「如果可以的話，希望能在視力恢復後工作，繼續在警察機構服務。」

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