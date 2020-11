美司法部起訴「台籍女子+2企業」　違反伊朗制裁令遭列黑名單

▲由於涉嫌違反美國對伊朗制裁的相關出口規範,美國司法部今天起訴一名台灣籍女子與2家公司。(圖/翻攝自Facebook/The United States Department of Justice)

記者葉睿涵/綜合報導

美國司法部將以「違反『國際緊急經濟權力法』(IEEPA)與『伊朗交易和制裁條例』(ITSR)中對伊朗出口限制的制裁規範」為由,起訴現年42歲的台灣籍女子黃清華(Chin-Hua Huang,音譯)與2家企業。美國財政部也宣布將6家公司和4人列入制裁名單,因為他們為伊朗的軍事公司提供敏感商品。

綜合路透社與美國之音報導,美國司法部在聲明中指出,與黃清華一併被起訴的2家公司分別是位於台北的得實國際股份有限公司(DES International Co., Ltd)和位於汶萊的索爾特克工業有限公司(Soltech Industry Co., Ltd.)。

司法部的起訴書中寫明,黃清華是上述2家公司的銷售代理,她擅用身份幫助伊朗在沒有美國財政部許可證的情況下購買美國的產品,其中包括包括用於機電設備的功率放大器和網絡安全軟件。

▲美國助理司法部長德默斯認為,違反制裁的行為將削弱制裁的效用,並延遲伊朗停止其敵意活動的日子。(圖/達志影像/美聯社)

美國助理司法部長德默斯(John Demers)指出,「被告從美國購買商品,隱瞞這些商品的原產地,然後把它們送到伊朗,供政府和企業使用。這些違反制裁的行為削弱了制裁的效用。」

據悉,黃清華一旦被定罪的話,將面臨最高5年的監禁和最高25萬美元(約新台幣1427萬元)的罰款,而得實國際和索爾泰克將分別被罰款50萬美元(約新台幣1427萬元)。ETtoday記者致電得實國際股份有限公司時,該公司表示黃清華已離職多時,但由於相關負責人不在,他們目前也「不太清楚」案件細節。

NEW @USTreasury Iran-related sanctions on 4 individuals & 6 companies:



Mohammad BANIHASHEMI

Chin-Hua HUANG

Mohammad SOLTANMOHAMMADI

Shih Mei SUN



ARTIN SANA'AT TABAAN

DES INTERNATIONAL CO

HODA TRADING

NAZ TECHNOLOGY CO

PROMA INDUSTRY

SOLTECH INDUSTRY COhttps://t.co/hg9FhoMHd2