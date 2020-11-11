遊民都喜歡聚集！鄉民分析「北車2大特點」勝收容中心：到處打零工

▲台北車站遊民聚集。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃可昀／綜合報導

台北車站的遊民始終是不少人關注的議題，有網友發現，最近台北車站的遊民越來越多，「對於市容來看，不是那麼美觀」，政府應該想辦法照顧這些弱勢，而不是放任這情況加重，尤其是外國遊客來台灣幾乎都會經過台北車站，「就是不好看，當地政府怎麼不想辦法處理呢？」

原PO在PTT表示，他上次去北車已經是多年前，近日看人家的採訪影片才發現，背景多了不少遊民在地上休息，雖然現在疫情時期外國客沒辦法來觀光，但台北車站是台灣的重要門面，應該時時刻刻重視形象，「為什麼不統一管理，甚至提供住所呢？」他建議政府可以先將遊民安置在簡單住所並提供三餐，日後再輔導就業，才能改善遊民增多的現象。

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▲許多遊民住在北車門口，方便到處打工。（圖／記者屠惠剛攝）



網友感嘆，其實政府有設立收容中心，但不少遊民不想要被限制或干涉，還是選擇在外流浪最自在，之所以聚集在台北車站有2大原因：安全、交通方便。

留言指出，「你說的措施都有，但許多遊民就是不愛去」、「有些就是不想被管理」、「之前有社工說，收容中心在偏遠地方，但遊民都在市中心做臨時工，除非市中心火車蓋安置中心，但民眾一定抗議」、「他們很需要一個交通便利的地方隨時可以到處打零工，另外還有一個點，先不管物資，車站是一個相對安全的地方。」