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女臥底身分曝！遭「雲林毒皇」拔牙多人性虐　警局嚇到發抖拒報案

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▲▼無賴毒梟2／女臥底慘遭老虎鉗拔牙又被多人硬上　在警局嚇到發抖拒報案。（圖／CTWANT提供）

▲今年3月，鄭吉修抓包「同業」派來的女臥底後，令手下施以老虎鉗拔牙酷刑，甚至要小弟對她輪番硬上。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

堪稱雲林首惡、綽號「大塊修」的鄭吉修（鄭男、28歲），因率眾在派出所前鬥毆，鬧到舉國皆知，交保後還囂張自拍，所幸檢警早自1年多前即對他種種惡行進行蒐證，在今年6月將他收押，並於10月起訴。而道上人士一談到鄭男「黑吃黑」的無賴搶貨手段，及以變態兇殘手法凌虐同業派來臥底女子的行徑，全都感到不齒。

本刊調查，今年3月，1名不甘被劫貨的藥頭「老鼠」為了反制，忍痛派出自己的情婦陳女去「臥底」色誘鄭男的左右手，企圖打探他「黑吃黑」的目標，孰料卻被鄭男「識破」，將陳女帶到一間日租套房內「教訓」。

 藥頭「老鼠」因不爽遭鄭吉修劫貨，派自己情婦臥底，色誘鄭男左右手想套消息。（圖／本刊繪圖組）

▲藥頭「老鼠」因不爽遭鄭吉修劫貨，派自己情婦臥底，色誘鄭男左右手想套消息。

鄭男下令小弟們先毒打陳女，還拿出捆捆鈔票當「刑具」對她「賞巴掌」，但陳女即使臉已被打到腫成豬頭，仍不供出是誰指使。結果鄭男火大，要小弟拿老虎鉗拔下陳女牙齒，就在陳女痛得死去活來、滿口鮮血的同時，鄭男竟指示小弟輪番硬上陳女，他自己則在旁冷笑拿手機錄影。

鄭男帶幫眾和老鼠小弟在派出所門口械鬥，完全無視警察制止。（圖／翻攝畫面）

▲鄭男帶幫眾和老鼠小弟在派出所門口械鬥，完全無視警察制止。

陳女被折磨10天後被釋回，家人看到後不捨，硬拖她去報警，但陳女在警局嚇到發抖，堅稱「沒事」，就是不肯報案。本刊詢問當時承辦警方，警方表示因此事為「公訴罪」，即便陳女不提告也會偵辦，該案目前仍偵查中。

搞詐騙起家的鄭男身家至少上億，還曾和大把鈔票合照公開炫富。（圖／翻攝臉書）

▲搞詐騙起家的鄭男身家至少上億，還曾和大把鈔票合照公開炫富。

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