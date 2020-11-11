粉絲戀上爆乳直播主斗內百萬　4正妹「真實容貌」現形！網友看傻

記者黃翊婷／綜合報導

4名外型亮麗的直播主白白、娜娜、林萌、愛黎，日前捲入詐欺案件，其中一名粉絲聲稱損失高達百萬元，還意外揭發業界「暗黑斗內SOP」，訊後她們分別被依3萬至10萬元不等交保候傳。但4人交保時只有白白妝容完整，另外3人幾乎都是素顏離開，「真實容貌」曝光一度引起粉絲、網友熱議。

▲4名直播主被捲入誘騙粉絲斗內案，她們在網路上的形象都是爆乳正妹。（圖／翻攝當事人臉書）

警方調查，主嫌陳姓男子（37歲）原本在某娛樂公司擔任小編，主要負責經營粉專、與粉絲互動，2018年離職後自行創業，網羅藝名白白（馬女，25歲）、娜娜（陳女，25歲）、林萌（林女，20歲）、愛黎（黎女，37歲）等4名直播主，並媒合直播平台簽約，隨後再成立粉專、IG發布清涼爆乳照，還成立LINE群組與粉絲互動，並雇來小編操盤負責回應粉絲私訊、透過舉辦見面會博取粉絲信任，見受害人陷入「桃色陷阱」後，再由小編以各種理由誘騙掏錢斗內，騙得的錢再與經紀公司拆帳分潤。

警方表示，由於近年接獲多起報案，多名粉絲控訴遭到直播主「騙斗內」，但因為該類型案件大多屬於感情糾紛，因此檢警也束手無策；但隨著報案人數越來越多，警方循線追查，經調查半年多後，意外發現遭控詐騙的4名直播主與經紀公司私下合作，甚至還擬出一套「斗內SOP」，透過社群網路與粉絲一步步互動，待時機成熟後再編造多種理由，例如缺業績、家人重病、佯稱交往等，要求粉絲掏錢斗內，其中一名受害粉絲損失金額高達百萬元，堪稱是「現代網路版火山孝子」。

▲交保離開時只有白白妝容完整。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

不過，包含主嫌陳男、4名直播主等共10人到案後，4女一致否認犯行，強調自己只負責經營直播，並不知悉小編如何與粉絲互動，對於要求斗內一事全不知情。檢方複訊後，依詐欺罪聲押陳男獲准，其餘人等則裁定交保，4名直播主也分別以3萬至10萬元不等交保候傳。

交保當日，只有白白一人妝容完整並快步離去，另外3人幾乎都是頂著素顏離開，與妝後爆乳性感的模樣完全不同，意外掀起粉絲、網友討論。還有人將相關訊息轉貼到PTT並留言調侃，「火山孝子」、「給陌生人比孝親多」、「我半個人名都不認識」。

▼有粉絲聲稱遭詐高達百萬元。

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