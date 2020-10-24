　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

查獲近2萬包私菸！新北樹林民宅成私菸工廠　現場6工人慘了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼海巡署在樹林一處民宅內查獲私菸工廠。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲海巡署在樹林一處民宅內查獲私菸工廠。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

海巡署偵防分署花蓮查緝隊接獲線報，指稱在新北市樹林區有一處私菸工廠23日連同其他單位一同前往查緝，發現各類菸品總數18489包(含半成品無外盒及散支)、包裝機2組、加熱器6台，在場工作人員6人經完成筆錄詢問後，全案依菸酒管理法函送新北市政府裁處。

海巡署指出，近日有不肖業者將私菸工廠設在新北樹林一處民宅內，因為一般民眾不易察覺，專案小組人員經過月餘時間埋伏、跟監及蒐證後，鎖定私菸工廠位置，23日會同財政部關務署基隆關、基隆市財政處菸酒管理科、新北市財政局菸酒金融科、台北市文山一警分局等單位前往查緝，順利斬獲。

這次查獲菸品為自製私菸，因私菸生產環境惡劣，成分標示不明，對人體危害疑慮恐怕尤甚於合法菸品，海巡署呼籲癮君子不要購買來路不明香菸，以免嚴重危害身體健康，民眾若發現不法，可撥打海巡「118」免費報案專線檢舉。

▼現場查獲近2萬包成品、半成品私菸。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼海巡署在樹林一處民宅內查獲私菸工廠。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼海巡署在現場查扣相關機具。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼海巡署在樹林一處民宅內查獲私菸工廠。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼海巡署在樹林一處民宅內查獲私菸工廠。（圖／記者陳豐德翻攝）

連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

亡命超車影片曝！情侶下觀音山彎道失控「車頂削一半」　女友爆頭慘死、男昏迷

一條龍先生變電競國手！少年亂填證號玩《全民打棒球》　求「正名」助出戰韓國

跑山遇頭獎「刮中超跑」！百萬雪佛蘭跑車左側全刮爛　騎士恐賠到脫褲

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
小琉球民宿每晚280元！他下訂成功「價格漲6倍」　業者出面喊
18號颱「莫拉菲」最快明生成！恐和東北風夾擊　這天對台甩雨彈
畫面曝！台中15歲少女「裹棉被」躺床上…男網友屋外抽菸被逮
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

查獲近2萬包私菸！新北樹林民宅成私菸工廠　現場6工人慘了

影／桃園街頭動作片！3煞當街攔車亮槍狂K仇家　警被當塑膠怒了

500萬債務喬不攏！2派爆大亂鬥　8煞「磚頭+鋁棒」互K拚死活

畫面曝！台中15歲少女躺房內…男網友屋外抽菸被逮　撈鑰匙拖延30秒

返家路上超車遇死神！25歲騎士詭衝大貨車　倒地撞爆安全帽亡

心情差…他徒步走上國道！分隔島上演跨欄秀　百米狂奔跑給警察追

見櫃姐妻「緊摟」前座騎士…綠帽夫怒提告！小王：雙載安全姿勢

快訊／金門板模工廠起火爆炸　灌救1hr...1工人逃生不及成焦屍

公車未停妥就開門...老翁摔出車外腦震盪　桃園客運司機遭起訴

佳里逆子「8種兇器」弒母！法官：罪嫌重大有逃亡之虞裁定羈押

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

機車冒肉球！暖心路人貼字條提醒 喊Wake up叫不醒...網：趴車喵弟

ㄇ字趴地！撿錢哥勾機台下硬幣 撈一個周末可輕易「入手百元」

黃沐妍落淚認「渣男友偷吃小三害染病」！　不想分手哭求：我們3個在一起好不好

查獲近2萬包私菸！新北樹林民宅成私菸工廠　現場6工人慘了

影／桃園街頭動作片！3煞當街攔車亮槍狂K仇家　警被當塑膠怒了

500萬債務喬不攏！2派爆大亂鬥　8煞「磚頭+鋁棒」互K拚死活

畫面曝！台中15歲少女躺房內…男網友屋外抽菸被逮　撈鑰匙拖延30秒

返家路上超車遇死神！25歲騎士詭衝大貨車　倒地撞爆安全帽亡

心情差…他徒步走上國道！分隔島上演跨欄秀　百米狂奔跑給警察追

見櫃姐妻「緊摟」前座騎士…綠帽夫怒提告！小王：雙載安全姿勢

快訊／金門板模工廠起火爆炸　灌救1hr...1工人逃生不及成焦屍

公車未停妥就開門...老翁摔出車外腦震盪　桃園客運司機遭起訴

佳里逆子「8種兇器」弒母！法官：罪嫌重大有逃亡之虞裁定羈押

為浪浪發聲「想要專屬項圈」！她們飆唱毛孩小願望...網淚推爆

查獲近2萬包私菸！新北樹林民宅成私菸工廠　現場6工人慘了

宜蘭秘境情人灣美翻　本土劇3女星走秀「飯不敢多吃」

豆花妹抓包男友劈腿「對象竟是學妹」　第三者公然挑釁怒提分手

中職／詹子賢適時一擊追回1分　兄弟8局上2比3獅

想要愛情長跑　從交往一開始就該養成的4個小習慣：學會「放大想念」

中職／萬眾矚目獅象爭冠　吸引7千球迷觀賽

費鴻泰要求增加移工入境檢疫床位　解決居家長照缺工問題

浪漫倒數！基隆正濱漁港彩繪屋光雕倒影美翻　25日晚間最後一場

烏鴉喜鵲在吵架！「針鼴寶寶」從樹上滑落　幸運逃過被吃掉命運

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

社會熱門新聞

快訊／雲林死亡車禍！男雙載1死1重傷

即／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」送醫不治

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

即／台中少女找到了！藏男網友台南租屋處

超車回馬槍10秒連撞噴　國道屁孩曝

快訊／台北男違規被罵開槍！母子嚇傻：瞄準我們

高一少女被男網友載走　母淚求：還我女兒

快訊／北捷大安站驚傳槍響！男出口開1槍

女突收闖紅燈罰單！真相驚呆網

畫面曝！台中15歲少女躺房內…男網友屋外抽菸被逮

嗲聲女主動上門　他未吃被告性侵

與家人吵架後陳屍台鐵南靖站　兒見母殘缺遺體跪地痛哭

影片曝！台南12歲女童被狗追　狂奔90m嚇死

即／清心董事長等6人遭起訴

更多熱門

相關新聞

即／外籍貨輪高雄外海沉沒！5船員搜救中

即／外籍貨輪高雄外海沉沒！5船員搜救中

高雄外海23日晚間晚發生貨輪沉沒意外，海巡人員徹夜搶救，目前已救起5人，尚有5名船員失蹤，整個救援行動持續進行中。經查船籍為吐瓦魯籍，船員均為泰國籍。

海龜左腳斷裂、網子纏繞　海巡籲一起來幫幫牠

海龜左腳斷裂、網子纏繞　海巡籲一起來幫幫牠

小琉球潛水客摸海龜　正義哥拍照告發

小琉球潛水客摸海龜　正義哥拍照告發

彰化王功漁港逢大潮　無風雨淹水

彰化王功漁港逢大潮　無風雨淹水

向海致敬！雲嘉生態保育動員　數千民眾淨灘放流

向海致敬！雲嘉生態保育動員　數千民眾淨灘放流

關鍵字：

樹林私菸工廠海巡署

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

覺得累！20多歲男「身上飄尿味」　醫嘆：已經太晚了…要洗腎

快訊／雲林死亡車禍！男雙載1死1重傷

為看「彩券行女神」　粗工男刮中100萬

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

即／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」送醫不治

才被抓姦過夜放火！JKF辣模青青「陪1次2萬」私訊曝

Irene飆罵造型師二度發長文接受道歉

JKF辣模被抓姦…道歉認了過夜放火！

金泰希、Rain現身愛寶樂園　夫妻Size差融化粉

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

JKF辣模青青再爆「只穿內衣待網美男友房間」！

橘貓領包裹　後3碼記好帶貓證件

啦啦隊女神「被逼素顏上節目」！無P真面目現形

更多

最夯影音

更多
舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！
鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面