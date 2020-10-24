查獲近2萬包私菸！新北樹林民宅成私菸工廠　現場6工人慘了

▲海巡署在樹林一處民宅內查獲私菸工廠。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

海巡署偵防分署花蓮查緝隊接獲線報，指稱在新北市樹林區有一處私菸工廠23日連同其他單位一同前往查緝，發現各類菸品總數18489包(含半成品無外盒及散支)、包裝機2組、加熱器6台，在場工作人員6人經完成筆錄詢問後，全案依菸酒管理法函送新北市政府裁處。

海巡署指出，近日有不肖業者將私菸工廠設在新北樹林一處民宅內，因為一般民眾不易察覺，專案小組人員經過月餘時間埋伏、跟監及蒐證後，鎖定私菸工廠位置，23日會同財政部關務署基隆關、基隆市財政處菸酒管理科、新北市財政局菸酒金融科、台北市文山一警分局等單位前往查緝，順利斬獲。

這次查獲菸品為自製私菸，因私菸生產環境惡劣，成分標示不明，對人體危害疑慮恐怕尤甚於合法菸品，海巡署呼籲癮君子不要購買來路不明香菸，以免嚴重危害身體健康，民眾若發現不法，可撥打海巡「118」免費報案專線檢舉。

▼現場查獲近2萬包成品、半成品私菸。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼海巡署在現場查扣相關機具。（圖／記者陳豐德翻攝）



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