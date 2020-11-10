習近平：中國的發展離不開世界　世界的繁榮也需要中國！

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

上海合作組織成員國元首理事會第二十次會議今（10）日舉行，中國國家主席習近平以視訊方式發表重要講話，他指出，大家一起發展才是真發展，可持續發展才是「好發展」，並強調「中國的發展離不開世界，世界的繁榮也需要中國」。

據新華社報導，習近平表示，人類生活在同一個地球村，各國利益休戚與共、命運緊密相連，且各國人民對美好生活的嚮往更加強烈，和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋，歷史已經並將繼續證明，睦鄰友好必將超越以鄰為壑，互利合作必將取代零和博弈，「多邊主義必將戰勝單邊主義」。

他並提醒，當前形勢下，上合組織要弘揚「上海精神」，為地區國家穩定和發展做出更大貢獻，還強調中方倡議成員國的疾控中心設立熱線聯繫，也願意積極考慮組織內國家疫苗的需要。

值得注意的是，習近平還說，「我們要堅定支持有關國家，依法平穩推進重大國內政治議程，堅定支持各國維護政治安全和社會穩定，堅決反對外部勢力以任何藉口干涉成員國內政。」

「大家一起發展才是真發展，可持續發展才是好發展。」習近平指出，中方要秉持創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，拓展務實合作空間，助力經濟復甦、民生改善。

他稱，中國要以實際行動踐行多邊主義、完善全球治理、維護國際秩序，並秉持共商共建共享原則，倡導全球事務由各國一起商量著辦，治理體系由大家攜手建設，發展成果由各國人民共同分享。

最後，習近平強調，中國正加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，建設更高水平開放型經濟新體制，並將堅定奉行互利共贏的開放戰略，從世界汲取發展動力，也讓中國發展更好惠及世界。他形容「中國的發展離不開世界，世界的繁榮也需要中國」。

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