15歲少年遭罷凌休學！　1個月後被叫回「6人圍毆到死」埋廢棄空地

▲15歲少年遭到6人圍毆死亡。（圖／翻攝自新京報，下同）

記者劉亭／綜合報導

陝西咸陽15歲袁姓少年在學校遭罷淩，因此休學離開到外地，沒想到近日卻被朋友約出，遭6人圍毆致死，隔天遺體被埋在一處廢棄房子的空地。目前6名嫌疑犯已被警方控制，具體情況調查中。

根據新京報報導，袁姓少年原本是興平市金城實驗中學一名初二學生，出事前已經休學1個多月，期間一直在西安打工。袁某10月29日在興平市阜寨鎮遭多名嫌疑人毆打到昏迷，之後又被抓到一間賓館內繼續圍毆，隔天遺體被埋在一處空地。

袁爸爸透露，兒子10月29日接到一位朋友電話後，才從西安回到興平，之後兒子就出事了，這名「朋友」也在6名嫌犯中，「我兒子休學也是因為經常遭他們欺負，不知道啥原因打他，在我們眼裡，兒子一直很懂事，不給我們惹麻煩，為人也很好」。

據瞭解，6名嫌疑人是職業教育中心學生，而遺體就被埋在距離教育中心20公里外的空地。袁先生表示，這處空地附近無人居住，旁邊的老房子也是廢棄民房，兒子的遺體已被警方在1.5公尺深的土坑中挖出，現已填埋。

興平市公安局一名工作人員表示，此案件已由當地刑警隊進行處理，目前正在進一步調查偵辦中，具體情況不方便透露，以官方通報為主。