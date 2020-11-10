學甲戰警4小時內尋獲尋短男　送醫急救博命5天脫離險境

▲台南李姓男子，因經濟壓力萌生輕生，台南市學甲分局學甲派出所，全體總動員，在報案4小時內尋獲李男，經送醫搶救挽回一命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南李姓男子，因經濟壓力萌生輕生，駕車外出並打電話給妻子稱已喝農藥尋短，台南市學甲分局學甲派出所，據報全體總動員，在報案4小時內尋獲李男，經送醫搶救，在加護病房與死神搏鬥5天後，終於脫離險境轉入普通病房。

11月4日晚上6時，學甲分局接獲柯女報案，指其先生李姓男子稱已喝農藥尋短，學甲派出所獲報後立即全體總動員，調派線上巡邏警力3組人馬，於轄區實施地毯式搜尋，同時通報各單位協尋，後經學甲所警員顏嘉鴻、呂雅芝、實習生鄭詠瑄，在報案4小時內尋獲李男車輛，發現李男及農藥1瓶，馬上通報119救護車將李男送醫急救，且通知家屬照護。李男在加護病房與死神搏鬥5天後，終於脫離險境，於11月9日轉普通病房。家屬對警方及時救人一命十分感激。

學甲分局長翁誌宏，對於員警及時搶救自殺男子深表嘉許，親自前往學甲所頒發好警茶公開表揚，讚許員警執勤落實、聞聲救苦，獲報有人服農藥尋短，立即緊急協尋，成功救回一條寶貴的性命，深獲民眾肯定，有效提升警察優良形象足堪表彰。

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